"No hagan nada que desaliente la inversión": la visión del CEO de Continental Resources tras su desembarco en Vaca Muerta

Doug Lawler, CEO de la compañía fundada por Harold Hamm respaldó el potencial de Vaca Muerta y el ecosistema de la industria petrolera de Neuquén.

HOUSTON, EE.UU. Enviado especial. El desembarco de Continental Resources en Vaca Muerta , uno de las pioneras indiscutidas del shale en Estados Unidos, que ayudó a escribir la historia de la revolución no convencional hace casi dos décadas, abre la puerta al siguiente paso en la escala de desarrollo de la industria no convencional neuquina.

En paralelo a la cumbre del CERAWeek by S&P Global , se llevó a cabo un encuentro en el Downtown de Houston en el cual los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, el secretario coordinador de Minería y Energía la Nación, Daniel González y CEOS de las principales operadoras de Neuquén expusieron ante inversores norteamericanos los nuevos esquemas regulatorios del Oil & Gas y posibilidades que representa Vaca Muerta.

Sorprendió la presencia de Doug Lawler, CEO de la compañía fundada por Harold Hamm, como uno de los oradores estrella, que brindó un contundente espaldarazo a la misión argentina en la capital mundial del petróleo.

Lawler desgranó los motivos técnicos y estratégicos que impulsaron la llegada de Continental Resources a Neuquén, elogió el nivel de los operadores locales y dejó un mensaje directo para la dirigencia política frente al riesgo "sobre la superficie".

Una roca de clase mundial y un ecosistema maduro

Para Lawler, la geología de Vaca Muerta no tiene nada que envidiarle a las joyas del shale norteamericano. "Si analizas la estratigrafía de Vaca Muerta y la comparas con algunos de los yacimientos de EE. UU.—como el Bakken, el Eagle Ford y uno del Delaware Basin—tienes un equivalente. La oportunidad del recurso apenas está comenzando", aseguró el ejecutivo durante el evento Vaca Muerta: CEOs and the estrategia Outlook, organizada por EconoJournal.

Sin embargo, lo que más parece haber sorprendido a los directivos de Continental no es solo lo que hay en el subsuelo, sino el ecosistema que ya opera en la superficie neuquina. A diferencia de los inicios en Estados Unidos hacia 2008, donde todo era ensayo y error para lograr "mover una molécula a través de un ladrillo", Neuquén ya cuenta con una curva de aprendizaje acelerada.

Rolando Figueroa Continental Resources El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se reunió con directivos de Continental Resources.

Lawler destacó el nivel extremo de "competencia, sofisticación y calidad" de las operadoras que ya pisan fuerte en la cuenca. "Ya hay empresas sumamente capaces en Vaca Muerta; todos conocemos a YPF, Pan American Energy, Tecpetrol, Vista y muchas otras que son sobresalientes", detalló. Gracias a este ecosistema, técnicamente Vaca Muerta está hoy mucho más avanzada de lo que estaba la industria estadounidense en sus inicios.

El gran desafío por delante, según la visión de Continental, es la infraestructura: la capacidad de movilizar esos recursos una vez extraídos a la superficie. Allí es donde la eficiencia de las empresas de servicios y el apoyo de las reformas gubernamentales jugarán un rol crítico en los próximos años.

El riesgo sobre la superficie: un consejo desde la experiencia

A la hora de hablar sobre el riesgo macroeconómico y político—el eterno fantasma del "riesgo sobre la superficie" en Argentina—Lawler fue pragmático y apeló a una anécdota de los primeros días del play Marcellus en Pensilvania, cuando un gobernador intentó aplicar un impuesto adicional al shale gas.

"Le dije: 'Gobernador, no haga nada que desaliente la inversión, porque en una economía capitalista, los inversores tienen otros lugares donde invertir. Si aumenta ese impuesto, moveremos los equipos de perforación a Haynesville'", recordó Lawler. La empresa cumplió, movió sus equipos y, eventualmente, la política de Pensilvania tuvo que dar marcha atrás.

El paralelismo sirvió de preámbulo para su principal consejo al ecosistema político argentino: "No hagan nada que desaliente la inversión. Si desalientas la inversión, en última instancia perjudicas a los ciudadanos argentinos y retrasas la contribución sustancial que ese gas puede hacer al panorama energético mundial".

A pesar de las advertencias, el CEO se mostró optimista sobre el rumbo actual. Destacó la cooperación que perciben entre el gobierno nacional y la administración provincial en Neuquén para fomentar la llegada de capitales.

Con un pie operando al 100% en un bloque propio y otro asociado a Pan American Energy, Continental Resources busca fusionar su know-how norteamericano con la experiencia local. En un escenario donde el shale estadounidense comienza a avizorar su techo de producción para los próximos 5 a 10 años, Lawler lo tiene claro: el vacío en la oferta global será cubierto, en gran medida, por el crudo y el gas que salgan de plays más jóvenes como Vaca Muerta.