Shale in Argentina: FECENE anticipa nuevos socios para Vaca Muerta

Mauricio Uribe, titular de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE), en "Shale in Argentina".

Mauricio Uribe, titular de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) , participó de la jornada " Shale in Argentina ", organizada por el IAPG Houston , y planteó un escenario de recambio para la cuenca neuquina.

Según Uribe, la región se prepara para la llegada de nuevos actores: "Estamos tratando de anticiparnos a la situación que sabemos que se dará en la cuenca: va a haber nuevos partners, nuevos clientes y nuevos colegas".

El dirigente explica que el objetivo del viaje es explorar posibles asociaciones: "Venimos a tratar de ver las asociaciones y conversaciones anticipándonos a lo que se viene".

Equipos ociosos en Permian

Uno de los puntos centrales de la exposición de Uribe está vinculado a la situación actual de la cuenca Permian. Allí, según describe, existe una disponibilidad de recursos que abre una ventana de oportunidad para Vaca Muerta: "Hay tecnología y equipamiento ocioso en Permian porque están llegando cosas de Venezuela, y esas empresas están buscando nuevos horizontes".

Esta salida de compañías venezolanas al mercado estadounidense genera, en palabras del titular de FECENE, un excedente de equipos y tecnología que podrían orientarse hacia la Argentina.

Un panorama alentador, aunque con final abierto

Pese al optimismo que despierta el desarrollo shale en la provincia, Uribe marca distancia de las lecturas triunfalistas. "El panorama de Argentina es una muy buena foto para muchos, pero el futuro es incierto", sostuvo en diálogo con +E.

El dirigente puso el foco en la trayectoria de las empresas locales para sostener el mensaje de crecimiento sectorial: "Nuestro mensaje es que con esfuerzo y trabajo hemos crecido a pesar del contexto a lo largo del tiempo".

La ley de promoción neuquina

Uribe también se refierió a un cambio de enfoque en la normativa provincial que regula la participación de las empresas locales en la cadena de valor energética. Según explicó, la ley de promoción y desarrollo de empresas neuquinas dejó atrás su carácter original: "Hoy la ley de promoción y desarrollo de empresas neuquinas dejó de ser la ley del compre local, es una norma que promueve la equiparación de la oferta, siempre es en beneficio de la producción".

El titular de FECENE remarcó el carácter no excluyente de la normativa frente a las compañías internacionales que evalúan instalarse en la cuenca: "No es restrictiva, creo que deben radicarse en Neuquén, deben tomar mano de obra local para que Neuquén crezca". Con esta definición, Uribe traza una hoja de ruta para las empresas que analizan sumarse al desarrollo de Vaca Muerta: radicación en la provincia y generación de empleo local como condición para acompañar el crecimiento de la cuenca.