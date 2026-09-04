Gustavo Medele: "Hay que crear condiciones para que las empresas aterricen en Neuquén"

El ministro de Energía de Neuquén expuso en Houston sobre alianzas con pymes, agua y la licitación de GyP.

Durante la jornada " Shale in Argentina ", organizada por el IAPG Houston, Gustavo Medele , ministro de Energía de Neuquén, planteó que el tratamiento de residuos industriales constituye un eje central para el desarrollo sustentable de la actividad.

"Si nosotros aprendemos a mejorar los residuos industriales tenemos la receta para desarrollo sustentable", señaló, y agregó que resulta necesario "crear las condiciones para que las empresas especialistas puedan aterrizar en Neuquén ". En ese marco, desde la provincia impulsan un esquema de asociación entre compañías estadounidenses y pymes locales, con el objetivo de que ambas partes complementen sus capacidades.

"Estamos incentivando que empresas chicas de acá, de Houston, puedan juntarse con empresas neuquinas para complementar lo que les falte", explicó el funcionario, quien ilustró la dinámica con un ejemplo concreto: "Viene una empresa que necesita contratar gente y hay una pyme neuquina que tiene la experiencia, y creemos que se podría avanzar en algún tipo de asociación. Hay interés en trabajar allá en estas condiciones".

Según su análisis, arrancar una operación desde cero implica costos elevados para cualquier compañía extranjera. "Todos entienden que es carísimo porque hay que aprender un montón de cosas. El inversor va donde te tratan mejor y si en Neuquén tratamos bien y los ayudamos a aterrizar generando negocios para nuestras empresas, me parece que es lo mejor de todo", sostuvo.

El resultado de la licitación de GyP

Respecto de la reciente licitación de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), que reunió 10 ofertas para competir por 8 áreas, el funcionario destacó el interés sostenido de los oferentes internacionales. "Había dos o tres empresas como Continental, pero no les daban los tiempos para evaluar todo. Ellos van a estar listos en seguir participando de nuevas oportunidades, el interés no decayó", afirmó.

También valoró la presencia de jugadores locales en el proceso. "Recibimos participación de empresas locales, nos parece interesante la idea de integración vertical. Creemos que fue exitoso, que tuvo una oferta interesante de empresas que pueden llegar a crecer o con actividades nuevas", indicó Medele en diálogo con +E.

Sobre las áreas que quedaron sin adjudicar, precisó que corresponden a bloques de gas seco y condensados, un segmento que exige un perfil de inversor específico. "Esas licitaciones requieren de empresas que sepan qué hacer con el gas, es un ámbito más específico y quizá de menos escala. Las áreas desiertas van a quedar para la próxima licitación, la idea es ir poniendo ofertas sobre la mesa regularmente", explicó.

El uso del agua, un punto pendiente

Otro de los temas planteados fue la gestión del agua utilizada en las operaciones de fractura. El funcionario cuestionó el modelo vigente, en el que el recurso se compra para fracturar y luego se descarta en pozos sumidero.

La pregunta es: ¿es lo que queremos? ¿Cómo incentivás a que se use mejor? Hoy se puede tratar el agua y no tiene por qué comprarse todo el volumen necesario para todos los pozos", planteó.

En ese sentido, remarcó la necesidad de sumar actores especializados en el tratamiento del recurso a la matriz productiva provincial. "Hay que ayudar a empresas de tratamiento a que se instalen en Neuquén", concluyó.