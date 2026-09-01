Shale Day en Houston: Vaca Muerta llega con entradas agotadas

La quinta edición de “ Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the World ” reunirá este jueves a los principales jugadores de la industria en Houston. El encuentro con entradas agotadas tendrá como protagonistas a las principales operadoras y empresas de servicios de la cuenca neuquina . Rolando Figueroa cerrará una jornada atravesada por inversiones, infraestructura, LNG y competitividad .

Durante un día, este jueves 3, buena parte de las decisiones, conversaciones y contactos alrededor del futuro de Vaca Muerta se trasladarán unos 8.000 kilómetros al norte de Neuquén.

Nuevamente, como cada 2 años, Houston será escenario del Shale Day. La quinta edición de “Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the World” reunirá a ejecutivos de las principales petroleras y compañías de servicios, funcionarios nacionales y provinciales, empresarios de la Cuenca Neuquina y especialistas del sector.

La primera señal sobre el interés que despierta el encuentro apareció antes de que comenzaran las exposiciones: las entradas están agotadas.

La convocatoria se realizará en el The Post Oak Hotel at Uptown Houston, uno de los hoteles más exclusivos y reconocidos de la capital energética estadounidense (Durante la última OTC, Fecene organizo su cocktail en el lugar), convertido durante unas horas en una gran vidriera del shale argentino.

Pero esta vez Vaca Muerta llegará a Texas con una discusión que va sumando escala y proyección futura. La calidad de la roca ya no necesita presentación. La productividad quedó demostrada y el crecimiento de la producción también. El interrogante empieza a ser otro: cómo conseguir la infraestructura, el capital y la competitividad necesarios para convertir ese recurso en una plataforma exportadora de escala mundial.

Vaca Muerta desembarca en Houston con una agenda marcada por el crecimiento de la producción, las exportaciones, el LNG y las inversiones en infraestructura.

De Marín a Figueroa

La apertura estará a cargo de la presidenta de IAPG Houston, Carola Rawson; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; y la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti.

Uno de los primeros platos fuertes llegará inmediatamente después, con la exposición del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

La agenda reúne buena parte del mapa corporativo que está detrás del crecimiento de Vaca Muerta.

Participarán, entre otros, Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Julián Escuder, country manager de Pluspetrol; y Ana Simonato, máxima responsable de Chevron en Argentina.

También tendrán una presencia importante las compañías de servicios y tecnología. Habrá representantes de Halliburton, SLB y Tenaris, actores centrales en una etapa en la que las operadoras buscan perforar y completar cada vez más rápido, reducir costos y acercar los estándares de productividad de Vaca Muerta a los principales plays estadounidenses.

Otro de los segmentos estará dedicado a uno de los grandes desafíos que aparecen detrás del crecimiento del gas: NGL y LNG. Allí participarán ejecutivos y especialistas vinculados con TGS, McKinsey y proyectos de gas natural licuado.

El cierre político quedará en manos del gobernador Rolando Figueroa, quien compartirá el tramo final con el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, Ernesto López Anadón.

Además, pero por fuera del panel, una delegación de empresarios de la provincia nucleados en FECENE, la Federación de Cámaras del Sector Energético del Neuquén, viajará también a Houston.

Para las empresas regionales, el encuentro tiene un atractivo particular. Están mirando las proyecciones de crecimiento y buscando oportunidades, pero al mismo tiempo se abre una discusión cada vez más fuerte alrededor de costos, productividad, márgenes y condiciones de contratación dentro de la cadena de valor.

Tras el evento central, la noche de Houston albergará una cena cerrada con buena parte de los speakers y referentes de la industria.

La actividad fue manejada sottovoce con marcada reserva. Más que una cena social, será uno de esos espacios habituales en Houston donde ejecutivos, funcionarios y empresarios pueden mantener conversaciones lejos de los paneles y las presentaciones formales. Esto es networking de alto nivel.

Marcelo Rucci será el gran ausente de la cita en Houston.

La silla vacía y el conflicto con Halliburton

Pero entre las invitaciones hubo una que no será utilizada. El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa recibió una invitación para que su secretario general, Marcelo Rucci, participara del encuentro. Fue declinada.

La decisión tiene como telón de fondo el fuerte malestar que todavía existe dentro del gremio por la decisión de Halliburton de exigir a empresas proveedoras de la Cuenca Neuquina una reducción de hasta el 23% sobre los valores de contratos vigentes.

La medida, comunicada para el período agosto-diciembre, provocó a comienzos de agosto una reacción conjunta del sindicato y de cámaras empresariales regionales, entre ellas la propia FECENE. El cuestionamiento central fue que el ajuste había sido planteado de manera unilateral y con impacto directo sobre la sustentabilidad de las pymes y el empleo.

Para Rucci, el conflicto excede una discusión comercial entre una multinacional y sus contratistas.

El sindicato entiende que cuando una compañía exige un recorte de esa magnitud sobre empresas cuya estructura de costos está fuertemente concentrada en salarios, la variable de ajuste es el empleo.

Minutos antes de volar desde neuquén hacia Buenos aires, primera escala antes de Houston, un empresario de telecomunicaciones con 15 empleados en su nómina explicó que en la estructura de costos de una pyme, alrededor del 70% son componentes asociados a mano de obra. Esa estructura explica buena parte del enojo sindical: ante una reducción abrupta de ingresos, existe un margen limitado para absorber el ajuste sin afectar puestos de trabajo, salarios o condiciones laborales.

El gremio ya había advertido públicamente que no aceptaría que las dificultades de competitividad de la industria fueran trasladadas directamente sobre las empresas locales y sus trabajadores. El conflicto también recibió cuestionamientos de FECENE, ACIPAN, CEISA y del sindicato de Petroleros Jerárquicos.

La ausencia de Rucci tendrá así una lectura política dentro de un evento en el que Halliburton tendrá representación entre los principales actores de servicios de Vaca Muerta.

En Houston, Rolando Figueroa buscará financiamiento para obras que acompañen el crecimiento de Vaca Muerta.

Figueroa lleva otra discusión: cómo sostener el crecimiento

Para el gobierno neuquino, Houston será también una oportunidad para instalar otro de los grandes problemas que aparecen detrás del boom productivo.

Figueroa llegará con una agenda centrada en la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y con negociaciones abiertas con las operadoras para avanzar sobre un ambicioso programa vial.

Uno de los proyectos contempla un esquema de prefinanciamiento empresario para pavimentar y mejorar alrededor de 1.000 kilómetros de rutas provinciales, muchas de ellas sometidas a una presión creciente por el tránsito asociado a la actividad petrolera.

En esas conversaciones participan compañías como YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista, GeoPark y Harbour Energy.

El boom de Vaca Muerta llega a Houston.

El play es un viejo conocido

La edición 2026 encuentra a Vaca Muerta en un punto diferente. Durante años, Argentina viajó a Houston para convencer a inversores de que debajo del suelo neuquino existía una formación comparable con las mejores cuencas shale de Estados Unidos. Ese debate quedó atrás.

Ahora YPF piensa en grandes corredores de exportación de petróleo; las compañías aceleran sus desarrollos; avanzan proyectos de LNG; se amplía la infraestructura de transporte y nuevas empresas internacionales buscan posiciones dentro de la formación.

Por eso, el verdadero interrogante del Shale Day será menos geológico y mucho más económico.

Cómo hacer que Vaca Muerta produzca más, cómo sacar esa producción al mundo y cómo distribuir dentro de la cadena el enorme esfuerzo de competitividad que demandará ese crecimiento. El sold out del encuentro es la muestra clara del interés.