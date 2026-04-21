Petroleros cerraron un incremento del 8,6%

El acuerdo fue presentado ante el Ministerio de Trabajo y espera la homologación oficial para tener plena validez.

Las cámaras empresariales CEPH (Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos) y CASEPE (Cámara de Servicios Petroleros) formalizaron, junto a los gremios de Petroleros Privados y el Personal Jerárquico de Río Negro, Neuquén y La Pampa , el acuerdo que cierra el ciclo paritario abril 2025 – marzo 2026 . El convenio, que aun no fue homologado, establece una recomposición salarial del 8,6% , diseñada exclusivamente para compensar la inflación registrada en ese período, y tiene aplicación directa en las liquidaciones del mes de abril de 2026.

Un dato que el contador Gonzalo Martín Gutiérrez, del estudio C. S. B. & ASOC., pone de relieve es la brecha entre el porcentaje acordado y el incremento efectivo que percibe el trabajador. Tras la aplicación de las escalas salariales y la estructura de descuentos vigentes , el impacto real en los haberes del mes de abril es del 7,68% respecto al mes anterior. Esta diferencia, aunque pueda parecer menor, tiene relevancia concreta en los recibos de sueldo de miles de trabajadores de la cuenca.

Valores técnicos para las liquidaciones de abril 2026

En el plano técnico, el acuerdo define con precisión los parámetros que las áreas de liquidación de sueldos deben aplicar a partir de este período:

Incremento general. El aumento recae sobre las planillas de sueldos básicos y sobre todos los adicionales convencionales vigentes, sin excepción.

El aumento recae sobre las planillas de sueldos básicos y sobre todos los adicionales convencionales vigentes, sin excepción. Vianda Alimentaria. El valor de la vianda por una jornada estándar de 8 horas de trabajo queda fijado en $35.848,95 .

El valor de la vianda por una jornada estándar de queda fijado en . Salario mínimo de referencia. El salario bruto mínimo que un trabajador percibe por una jornada de 8 horas asciende a $3.914.000 .

El salario bruto mínimo que un trabajador percibe por una jornada de 8 horas asciende a . Asignación Vaca Muerta. Este adicional estratégico se mantiene en $380.000, sin modificaciones. Su actualización queda diferida a las negociaciones del próximo ciclo paritario 2026-2027.

Contribución sindical extraordinaria y estado de la homologación

El convenio incorpora una contribución sindical extraordinaria por única vez de $151.000 por trabajador. Este monto se abona junto con los aportes del mes de abril, con vencimiento en mayo de 2026.

La formalización de este cierre paritario da certidumbre a los equipos de recursos humanos y contabilidad de las operadoras activas en la cuenca, que ya contaban con los valores definitivos para procesar los haberes del mes en curso.