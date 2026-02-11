Las empresas de servicios del shale se incorporan al Instituto Vaca Muerta

Este miércoles, las principales compañías de servicios que operan en el segmento no convencional de petróleo y gas en Neuquén formalizaron su incorporación como socias al Instituto Vaca Muerta (IVM) , el espacio de formación técnica creado por la propia industria para profesionalizar y ampliar la base de talento del upstream en la cuenca neuquina.

El acuerdo fue suscripto por los directivos de trece empresas: Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer, Pason DGS, TSB, Oilfield & Production Services, Contreras Hermanos, Calfrac Well Services, Huinoil, Industrias Juan F. Secco, Milicic, Wenlen y Marbar . Estas firmas se suman a las operadoras que ya integran el instituto, entre las que se encuentran YPF, TotalEnergies, Vista Energy y Pluspetrol.

La meta es capacitar entre 2.000 y 3.000 personas por año en especialidades vinculadas a perforación, fractura, producción, mantenimiento y tratamiento de crudo y gas.

Oferta de cursos del Instituto Vaca Muerta

La inscripción permanecerá abierta hasta el 21 de febrero a través del sitio oficial ivm.ar.

La primera convocatoria para el ciclo lectivo 2026 contempla seis cursos vinculados directamente con la operación en campo y un curso específico en seguridad operativa en yacimiento. Se trata de capacitaciones gratuitas, con inicio escalonado y una duración de cuatro meses cada una.

Formación con salida laboral en el shale: el IVM abre su convocatoria 2026

La propuesta académica incluye formación de operador en perforación, fractura, instrumentos, producción, mantenimiento mecánico y mantenimiento eléctrico, además de la capacitación en seguridad operativa. El diseño combina clases presenciales con prácticas intensivas, bajo un enfoque centrado en la aplicación directa de conocimientos en entornos reales de trabajo.

Las cursadas se organizarán en dos franjas horarias, de 14 a 18 y de 18 a 22, y comenzarán el 9 de marzo, el 6 de abril y el 11 de mayo, según el trayecto elegido. Al finalizar, los participantes obtendrán certificados que acreditan competencias técnicas y horas de práctica reconocidas por la industria, con aval del Consejo Provincial de Educación de Neuquén.

Requisitos para anotarse a los cursos del IVM

Para postularse se requiere contar con secundario completo o ciclo básico común aprobado. Además, se solicitan habilidades digitales básicas y disponibilidad de conectividad para participar en instancias virtuales, tanto sincrónicas como asincrónicas, que forman parte del esquema pedagógico.

Capacitación para el crecimiento energético

Las clases se dictarán en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, un edificio de 2.625 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. Allí funcionan los módulos académicos y los espacios de práctica, donde los estudiantes trabajarán en cuatro salas equipadas con simuladores de perforación, workover, fractura y wireline. Además, contarán con recorridos virtuales en 3D por distintas locaciones de la actividad.

La infraestructura se completa con laboratorios de química aplicada a la perforación y al workover, áreas de automatización y control de procesos, y talleres de mantenimiento mecánico y eléctrico equipados con tableros didácticos para prácticas en electromecánica. La propuesta también incluye entrenamiento en un pozo escuela ubicado en Río Neuquén, diseñado para recrear condiciones operativas reales sin los riesgos asociados a un yacimiento en producción. El edificio dispone de ocho aulas teóricas y un auditorio con capacidad para 100 personas.

Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, en la firma del acuerdo con las empresas de servicios.

"El IVM será clave para impulsar la capacitación de los técnicos que necesita el desarrollo de Vaca Muerta y para el proyecto de transformar al país en exportador de energía. Ofrece formación técnica inédita en la región, basada en la práctica, teniendo como premisas fundamentales la seguridad y la excelencia operativa", indicaron desde la entidad a través de un comunicado.

La iniciativa fue impulsada y liderada por Fundación YPF, que realizó un estudio prospectivo para identificar las demandas ocupacionales y tecnológicas del upstream en la próxima década. De ese análisis surgió la recomendación de crear un instituto de alta especialización en petróleo y gas no convencional, con estándares alineados a las necesidades reales de operación.