Industria: la refinación crece por Vaca Muerta en un contexto de derrumbe

En febrero de 2026, la refinación de petróleo creció 19,7% interanual: el único sector con incidencia positiva de peso en el IPI manufacturero.

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) registró en febrero de 2026 una caída interanual de 8,7% respecto al mismo mes de 2025, con un acumulado enero-febrero de -6,0% frente a igual período del año anterior. El dato se desprende del informe difundido por el INDEC .

El dato más significativo del mes: catorce de las dieciséis divisiones que componen el sector manufacturero presentaron caídas interanuales. Las únicas dos con incidencia positiva en el nivel general fueron Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (+0,8 puntos de incidencia) y Sustancias y productos químicos (+0,5 puntos). Ambos sectores tienen anclaje productivo directo en Vaca Muerta .

Refinación del petróleo: el motor de la industria nacional

La división Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear registró en febrero una suba interanual de 19,7%, con un acumulado enero-febrero de 9,9%. El índice del segmento se ubicó en 120,7 puntos (base 2004=100), la lectura más alta entre todos los sectores de la categoría "Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico", que en su conjunto registró una variación interanual positiva de 2,7% y un acumulado de 3,2%.

El desglose por producto muestra el alcance del crecimiento. El gasoil —insumo crítico para el transporte de carga, la agroindustria y la actividad minera— registró una suba interanual de 23,8%, con un acumulado de 13,3%, e índice de 114,5 puntos. Las naftas crecieron 10,8% interanual con un acumulado de 6,0% e índice de 165,7 puntos.

Los otros productos de la refinación del petróleo —categoría que incluye propano, butano, lubricantes y otros derivados— mostraron la suba más pronunciada del segmento: 27,3% interanual, con acumulado de 11,0% e índice de 110,9 puntos.

En sentido opuesto, el fueloil registró una baja de 2,1% interanual (acumulado: -2,5%; índice: 73,3 puntos), y los asfaltos cayeron 12,2% interanual (acumulado: +15,3%; índice: 35,1 puntos). La contracción del asfalto en el mes —pese a su acumulado positivo— podría vincularse con la estacionalidad de la obra pública en la región.

El desempeño de la refinación tiene una lectura directa para la Patagonia: las principales refinerías del país con vinculación al crudo no convencional de Vaca Muerta —que en febrero registró una suba de 31,4% interanual en su producción, según el IPI minero también publicado por el INDEC— se benefician de una mayor disponibilidad de materia prima para procesar. El crecimiento del gasoil y de otros derivados refleja la mayor carga de las plantas refinadoras como resultado directo del incremento productivo en el yacimiento neuquino.

Sustancias y productos químicos, en alza

La división Sustancias y productos químicos registró en febrero una suba interanual de 3,7%, con un acumulado de 5,6% e índice de 125,8 puntos. La principal incidencia positiva correspondió a los productos farmacéuticos, con una suba interanual de 11,2%, acumulado de 14,5% e índice de 189,6 puntos —el valor más alto de toda la división. En segundo término, los productos químicos básicos mostraron un crecimiento de 11,3% interanual (acumulado: 1,5%; índice: 75,6 puntos).

Entre los componentes que registraron caídas dentro de la misma división se destacan los gases industriales con -11,1% interanual (índice: 127,7 puntos), los agroquímicos con -9,6% (índice: 80,9 puntos) y las pinturas con -7,7% (índice: 68,0 puntos). Los detergentes, jabones y productos personales crecieron levemente un 1,9% interanual (índice: 156,0 puntos).

unnamed (28)

Minerales no metálicos: caída con señales mixtas

La división Productos minerales no metálicos registró en febrero una baja interanual de 7,2%, con un acumulado de -1,7% e índice de 121,4 puntos. Para Patagonia, los datos de esta división son un indicador adelantado de la actividad constructiva regional, dado que el cemento, el yeso y los materiales de base mineral abastecen las grandes obras de infraestructura de la región.

El cemento registró la caída más relevante del segmento: -10,2% interanual, con acumulado de -6,8% e índice de 134,5 puntos. El vidrio y productos de vidrio retrocedió 12,4% interanual (acumulado: -5,6%; índice: 104,1 puntos), y los productos de arcilla y cerámica no refractaria cayeron 12,0% interanual (acumulado: +3,1%; índice: 84,9 puntos).

En sentido contrario, la cal y yeso registró un alza de 24,2% interanual (acumulado: -1,4%; índice: 130,0 puntos) y los artículos de cemento y de yeso crecieron 2,3% interanual (acumulado: 5,4%; índice: 174,9 puntos). Esta bifurcación entre el cemento a granel —cuya caída sugiere menor actividad de grandes obras— y los artículos elaborados de cemento y yeso —vinculados a la construcción residencial y de menor escala— ofrece una lectura matizada sobre la situación del sector en la región.

Industrias metálicas básicas y el aluminio patagónico

La división Industrias metálicas básicas registró en febrero una caída interanual de 12,5%, con acumulado de -5,2% e índice de 55,9 puntos. Sin embargo, dentro de esta división aparece el dato más relevante para la Patagonia en términos de producción industrial local: el segmento aluminio y otros metales no ferrosos —donde opera la planta de ALUAR en Puerto Madryn, la mayor productora de aluminio primario de América Latina— mostró una caída moderada de apenas 3,0% interanual, con un acumulado positivo de 2,0% e índice de 135,0 puntos, el valor más alto de toda la división.

En contraste, la industria siderúrgica retrocedió 13,3% interanual (acumulado: -4,2%; índice: 34,5 puntos) y la fundición de metales cayó 23,0% interanual (acumulado: -18,5%; índice: 82,6 puntos). El desempeño del aluminio —notablemente más resiliente que el resto de las metálicas básicas— confirma la importancia estratégica de la producción de Puerto Madryn como amortiguador de la contracción sectorial.

Una industria en contracción con dos excepciones patagónicas

El IPI manufacturero monitorea datos de más de 5.000 establecimientos industriales en todo el país, con periodicidad mensual desde enero de 2016. Las caídas más pronunciadas del mes correspondieron a maquinaria y equipo (-29,4%), vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-24,6%), otros equipos, aparatos e instrumentos (-24,6%) y productos textiles (-33,2%). El informe señala que el bimestre enero-febrero conviene analizarse en conjunto dada la variabilidad del período vacacional y las paradas técnicas programadas por los establecimientos industriales.

Para nuestra región, la lectura de febrero de 2026 confirma una dinámica de dos velocidades: mientras la industria nacional en su conjunto retrocede, Patagonia sostiene su performance gracias a los sectores vinculados a la energía —refinación de petróleo, químicos— y a la producción de aluminio primario. La expansión de Vaca Muerta actúa como motor indirecto de la manufactura regional al proveer mayor volumen de crudo para refinar y al sostener la cadena de insumos industriales asociados a la actividad no convencional.