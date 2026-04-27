Privatización de Transener: cuáles son las tres empresas en carrera

Transener tiene un plan de USD 10 mil millones para solucionar el cuello de botella el el transporte de electricidad.

El Gobierno confirmó la precalificación técnica de las tres empresas que pugnan por comprar el total del paquete accionario que el Estado posee en CITELEC S.A., sociedad controlante de Transener . La operación se inscribe dentro del proceso de privatización de activos de ENARSA.

La aprobación de los oferentes se formalizó mediante la Resolución 540/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y se confirmó que mañana se abrirán los sobres económicos para definir quién se queda con el 50% de las acciones de CITELEC.

Las empresas detrás de la privatización de Transener

La operación que involucra a la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país se inscribe dentro del proceso de privatización de activos y actividades de Energía Argentina S.A. (ENARSA).

Las firmas que consiguieron el aval de la Comisión Evaluadora al cumplir los requisitos del pliego en la apertura del "Sobre N° 1" realizada el pasado 14 de abril a través de la plataforma CONTRAT.AR, son Genneia y Grupo Edison en forma conjunta, Central Puerto SA y Edenor.

La propuesta presentada como sociedad tiene detrás a Jorge Brito, que además de ser dueño del Banco Macro es presidente y accionista de Genneia, y a una serie de empresarios de peso que conforman el Grupo Edison.

El consorcio energético está conformado por los hermanos Patricio y Juan Neuss, cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo; socios del fondo Inverlat, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro; y los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan.

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El grupo viene pisando fuerte en el mercado energético últimamente, ya que adquirió el control de varias compañías del sector en el país, como la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y la generadora hidroeléctrica CEMPSA en Mendoza.

Qué pasa con Edenor

Por otro lado, también se aprobó el plan de compra de Edenor, la distribuidora eléctrica del norte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que pertenece a los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Mientras que la tercera alternativa confirmada es Central Puerto, la principal compañía privada de generación eléctrica de Argentina, cuyos accionistas están liderados por Guillermo Reca.

En la normativa, se informó que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas supervisó el proceso, descartando impugnaciones y validando la solvencia de los interesados para pasar a la etapa definitoria.

CITELEC posee el 52,65% del capital accionario de Transener, detentando todas las acciones clase A, que otorgan el control. Al manejar Transener, el comprador también pasará a gestionar Transener Internacional Ltda. (con operaciones en Brasil) y TRANSBA SA.

Con la precalificación técnica ya aprobada, el cronograma entra en su fase final. La resolución, analizada por la Agencia Noticias Argentinas, fijó para este martes 28 de abril, a las 10:00 horas, la apertura del Sobre N° 2.

En ese momento se conocerán las ofertas económicas. El mercado espera con expectativa los números, ya que el valor de la red de alta tensión es una de las variables críticas para el esquema tarifario y la infraestructura energética de la próxima década. __IP__

El precio base de la compulsa fue fijado originalmente en 206 millones de dólares. El resultado se publicará automáticamente en el sistema CONTRAT.AR y en el portal del Banco Mundial.

Fuente: Agencia NA