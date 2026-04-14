Transener: quiénes son las empresas que presentaron ofertas técnicas

La licitación de Transener se posiciona así como uno de los procesos más relevantes del mercado energético.

La privatización de Transener dio un paso clave con la apertura de las ofertas técnicas , en un proceso que busca transferir al sector privado el control de la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país.

Las compañías que formalizaron su interés son Genneia y Grupo Edison en forma conjunta, junto a Central Puerto SA y Edenor , configurando un escenario competitivo entre actores con experiencia en generación y distribución. La licitación de Transener se posiciona así como uno de los procesos más relevantes del mercado energético.

El Gobierno avanzó con esta instancia en el marco de la venta del paquete accionario que posee en CITELEC, controlante de la compañía, como parte de la estrategia de privatización energética que impulsa la reorganización de activos bajo control estatal.

El interés por Transener

La presencia de Genneia, asociada al Grupo Edison, introduce un perfil vinculado a las energías renovables y la expansión de infraestructura. En paralelo, Central Puerto aporta su peso como uno de los mayores generadores eléctricos, mientras que Edenor suma su experiencia en distribución.

La diversidad de perfiles empresariales refleja el atractivo que representa Transener, no solo por su escala, sino por su rol dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), donde opera la red de alta tensión que conecta gran parte del país.

La compañía administra más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kV, además de una extensa red que recorre unos 3.700 kilómetros de norte a sur. Este despliegue convierte a la firma en un activo estratégico dentro del esquema energético nacional.

lineas-de-alta-tension-dos.jpg Transener tiene un plan de USD 10 mil millones para solucionar el cuello de botella el el transporte de electricidad.

Un activo estratégico para el sistema eléctrico

El proceso de venta de Transener implica el traspaso del control de una infraestructura crítica que garantiza la estabilidad del sistema eléctrico. Junto a su subsidiaria Transba, la empresa cubre cerca del 85% del transporte de energía en el país.

La red total supera los 20.000 kilómetros de líneas de alta y media tensión, con más de 160 estaciones transformadoras distribuidas en distintas regiones. Esta capilaridad explica por qué el interés de los oferentes se concentra en un activo con ingresos regulados y previsibilidad operativa.

Según información oficial, la compañía mantiene niveles de disponibilidad superiores al 99,7%, lo que la posiciona como un referente en términos de eficiencia dentro del segmento de transmisión eléctrica.

Cómo funciona el negocio de la transmisión

El modelo de negocios de Transener se basa en un esquema regulado, donde las tarifas son definidas por el ente regulador y ajustadas periódicamente. Este sistema garantiza ingresos relativamente estables, con penalizaciones en caso de fallas o indisponibilidad.

En el contexto actual, el mercado eléctrico incorporó mecanismos más flexibles, como contratos a término y obligaciones de cobertura para distribuidoras. Sin embargo, el segmento de transporte sigue representando una porción menor del costo total de la energía.

De hecho, la transmisión eléctrica explica apenas el 5% del costo mayorista y menos del 2% de la factura final, lo que refuerza su importancia estratégica pese a su bajo impacto tarifario.

Tras la apertura de las ofertas técnicas, el cronograma prevé avanzar hacia la presentación de propuestas económicas, con una eventual adjudicación prevista para junio.