Guerra en Medio Oriente: las Supermajors mantienen cautela en el corto plazo

A más de 20 días del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el mercado energético internacional atraviesa situaciones de alta volatilidad e incertidumbre. El precio del Brent llegó a superar los 100 dólares por barril, mientras que los ataques en el estrecho de Ormuz , por donde circula cerca de un quinto del petróleo del mundo, interrumpieron parcialmente el tráfico marítimo, con al menos 16 embarcaciones alcanzadas por drones u otros sistemas de ataque.

En ese contexto, el debate sobre cómo impactan estas tensiones en las decisiones de inversión de las grandes compañías petroleras se trasladó a la agenda local durante el evento Vaca Muerta Insights 2026 . Allí, ejecutivos de empresas con presencia en Argentina coincidieron en que el ruido geopolítico tiene efectos en el corto plazo, pero no modifica los fundamentos estratégicos del negocio.

Los planes de TotalEnergies frente a la volatilidad

Sergio Mengoni, director de Total Austral y country chair de TotalEnergies, planteó que el proceso de toma de decisiones en las corporaciones internacionales mantiene una lógica estructural, aun en escenarios de conflicto. “Creo que las compañías nos parecemos en el proceso de toma de decisión, miramos mucho a largo plazo. Lo que esté pasando ahora en Medio Oriente afecta en el corto plazo, no va a impactar drásticamente en decisiones de inversión”, sostuvo.

El ejecutivo explicó que la diversificación geográfica es un factor clave para amortiguar este tipo de shocks. Según detalló, la compañía se encuentra afectada en entre un 10% y un 15% de su producción global debido a la situación en Medio Oriente, donde debió cerrar algunos campos. Sin embargo, ese impacto se compensa con operaciones en otras regiones. “Estamos en África, estamos en Argentina, estamos en distintos lugares. Y aquí es donde juega un papel muy importante el país”, afirmó.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Visión Empresas internacionales (4) Sergio Mengoni, director de Total Austral y country chair de TotalEnergies Omar Novoa

Días atrás, la propia compañía informó a través de un comunicado la suspensión, total o parcial, de su producción en Qatar, Irak y plataformas offshore de Emiratos Árabes Unidos. No obstante, también aclaró que el aumento del precio internacional del crudo compensa en gran medida esas pérdidas. "TotalEnergies continúa monitoreando la evolución de la situación sobre el terreno e informará en caso de que se produzca algún cambio significativo", indicó la firma.

La decisión de Chevron: demanda firme y necesidad de eficiencia

Desde Chevron, la lectura apunta en la misma dirección. Ana Simonato, country manager en Argentina, remarcó que el crecimiento de la demanda global de hidrocarburos sigue siendo el principal motor de las decisiones de inversión. “Esa demanda de hidrocarburos no va a parar. Tenemos que tener negocios a largo plazo”, señaló.

En ese sentido, subrayó que las compañías no pueden reaccionar de manera coyuntural a los movimientos del mercado. “No podemos ser reactivos, tenemos que construir, tenemos que ser eficientes a cualquier nivel y estar adaptados a la volatilidad y la inestabilidad de cualquier mercado”, indicó.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Visión Empresas internacionales (2) Ana Simonato, country manager en Argentina Omar Novoa

La ejecutiva puso el acento en dos variables centrales: competitividad y excelencia operativa. “Es algo indispensable, que tengamos operaciones seguras”, agregó, al tiempo que destacó el trabajo conjunto con socios y proveedores para sostener estándares en panoramas cambiantes.

Las condiciones de inversión que miran las empresas

Al referirse a los criterios que guían las decisiones de inversión, Simonato fue explícita: previsibilidad macroeconómica, reglas de mercado claras, estabilidad y libre circulación de capitales. “Esos son los factores críticos que Chevron mira, pero no solamente Chevron, todos nuestros stockholders a nivel mundial, y los bancos que nos van a financiar”, afirmó.

En el caso argentino, destacó el rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Vaca Muerta se puede ver espectacular, pero nosotros necesitamos garantizarle a nuestros inversores es que hay un marco, y eso es lo que ofrece RIGI”, explicó durante el evento organizado por La Mañana de Neuquén, Más Energía y Econojournal. Según expresó, ese esquema permite escalar proyectos, incorporar tecnología de punta para mejorar el recobro y consolidar alianzas estratégicas. En esa línea, confirmó que la compañía analiza distintos escenarios bajo ese régimen para aplicarlos a sus activos en el país.

tag:reuters.com,2025:newsml_KCN3G940F TotalEnergies informó la suspensión del 15% de su producción. REUTERS/Abdul Saboor

Argentina, un activo clave en un mapa global en tensión

Tanto Chevron como TotalEnergies coincidieron en ubicar a Argentina como una pieza relevante dentro de su portfolio global. Mengoni destacó que el país representa una fuente importante de producción para la compañía, con más de 100 mil barriles diarios en términos de participación. “Visibilidad, estabilidad y confianza en el país es importante”, señaló.

Para cerrar, Simonato retomó lo planteado por el vicepresidente corporativo de la empresa, Mark Nelson, durante la Argentina Week realizada días atrás en Nueva York: “Chevron está comprometida a trabajar con todos los socios para desarrollar el potencial de nuestros activos. Creemos en el recurso de Argentina, pero sobre todo en la gente, y en el papel que va a tener a largo plazo en los mercados energéticos mundiales”.