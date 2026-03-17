Figueroa: "Estamos trabajando con Sturzenegger para que los derechos de importación sean cero"

El desarrollo de Vaca Muerta c ontinúa posicionándose como uno de los principales motores energéticos de Argentina y un polo de atracción para inversiones internacionales. En el marco del Vaca Muerta Insights , el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , destacó el potencial productivo del shale argentino y aseguró: "Hay que jugar en equipo. Es importante que el mundo nos vea consolidados. Estamos trabajando con (Federico) Sturzenegger para que los derechos de importación sean cero".

El gobernador se refirió a tres pilares , conformados por el programa de becas -"tienen reconocimiento internacional La industria colaboró bastante"-; la infraestructura -"lo estamos logrando con fideicomisos"- y la formación de los recursos humanos -"trabajamos para que el empleo pueda ir hacia quienes más lo necesitan"-. En este punto, resaltó: "Primero el trabajo para los neuquinos, pero quien no se adapte y se forme va a quedar afuera porque es un país de libre tránsito".

Vaca Muerta Insights 2026 Rolando Figueroa (4) "Primero el trabajo para los neuquinos", dijo Figueroa. Omar Novoa

Por otro lado, Figueroa anticipó: "Tenemos 51 concesiones otorgadas. Tenemos otras 100 áreas por licitar. El 19 de agosto vamos a salir a licitar. Hay interés en la industria. Fijamos reglas claras y brinda un horizonte para el inversor".

Novedades para el GNL

Figueroa destacó que se estaba analizando una "nueva normativa para el GNL. Estamos trabajando con YPF y vamos a enviarlo a la Legislatura. Tenemos pensado otorgar las áreas con determinados valores y si se puede desarrollar el GNL sumarle un valor adicional. Vamos por muy buen camino".

El mandatario subrayó que la provincia impulsa un esquema de políticas públicas orientadas a brindar estabilidad, seguridad jurídica y competitividad para atraer capitales de largo plazo. En ese marco, remarcó la importancia de las inversiones en infraestructura, exportaciones de energía y proyectos vinculados al gas natural licuado (GNL).

"Lo que tenemos pensado es el otorgamiento de las áreas con unos determinados valores hacia la provincia, y si se puede desarrollar al GNL otro valor adicional, porque en realidad cambian algunas reglas. Se separa todo y el GNL se produce a partir del metano, el metano tiene que tener un tratamiento específico. Estamos trabajando en los mínimos, en los máximos, que es todo un debate. Va por muy buen camino y va a ser aprobado por la ley", expresó al respecto.

Embed - Rolando Figueroa hablo en la apertura del Vaca Muerta Insights 2026

Hoja de ruta para Vaca Muerta

Hay que recordar que Figueroa participó en un panel de gobernadores durante la Argentina Week, donde destacó la necesidad de impulsar una Argentina productiva basada en el desarrollo energético. El mandatario sostuvo que las provincias están dispuestas a colaborar para que el país recupere crecimiento económico y fortalezca su perfil exportador. "Fue un evento sin precedentes en el que se despertó mucho interés", dijo.

"Todas las exposiciones tuvieron una asistencia plena, siempre quedaba gente afuera de los de los distintos lugares en donde se desarrollaban, pero además generaron toda una agenda bilateral. Creo que ahora es el momento que se nos ha dado toda una una sinergia entre los distintos actores de la gente de la industria, los estados, nacional, provincial, y de la manera en la cual hoy se va desarrollando todo un un dilema acerca de la energía en el mundo, que a nosotros nos posiciona en un lugar preferencial, en una zona libre de conflicto", sostuvo.

En su gira por Estados Unidos, Figueroa explicó que el potencial de Vaca Muerta es una condición necesaria para el desarrollo energético, pero no suficiente por sí sola. Señaló que el crecimiento del sector depende también del compromiso de las empresas y de políticas de Estado que brinden previsibilidad y seguridad a los inversores interesados en proyectos de largo plazo.

En ese sentido, el gobernador sostuvo que la estabilidad macroeconómica resulta fundamental para que se concreten inversiones. Remarcó que políticas fiscales, monetarias y comerciales consistentes permiten crear condiciones favorables para el desarrollo de proyectos energéticos de gran escala y para potenciar la competitividad del sector.

Además, destacó la relevancia de herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que consideró clave para acelerar decisiones de inversión en el corto plazo. También planteó que, en el mediano plazo, el país debe consolidar proyectos vinculados al GNL que permitan ampliar las exportaciones energéticas.

"El objetivo nuestro es que el neuquino viva mejor, y para eso tienen que pasar muchas cosas, y por supuesto que tiene le tiene que ir bien a toda la industria. Teniendo muy en claro que Vaca Muerta es solo una roca. Eso lo marco mucho, porque seguramente todos los que están presentes y la gente que que nos mira desde otro lugar dice: "ustedes tienen Vaca Muerta", como si fuera la solución de todo, y en realidad es una condición necesaria la roca, pero no es una condición suficiente. Hay muchas otras cosas que hay que armar para que esa condición necesaria la podamos transformar con una serie de acciones en que terminen siendo suficientes", dijo.

"Para eso, nosotros tenemos que trabajar, lograr un trabajo importante de las empresas, que puedan armar un equipo entre sí, que exista la construcción de la sustentabilidad social, y para eso es fundamental de qué manera traccionan, sobre todo los estados provinciales y municipales, y también, por supuesto, es muy importante la tarea que realiza de acuerdo a a poder equilibrar la macro y determinadas acciones que son estímulos propios del Gobierno nacional", agregó.

Vaca Muerta Insights 2026 Rolando Figueroa (1) "Tenemos 51 concesiones otorgadas. Tenemos otras 100 áreas por licitar", aseguró. Omar Novoa

"Nosotros somos un país tomador de precio, y como tal, tenemos que ser muy competitivos, y para eso, es importante tomar todas las herramientas que tienen los gobiernos para poder propiciar ese desarrollo. La posibilidad de llevar la alícuota del impuesto a la renta, lo mismo que tiene los Estados Unidos, son acciones específicas que tomó el Estado nacional para que esto pueda pueda resultar viable", detalló.

"Estamos trabajando con el ministro Sturzenegger, para ver si podemos lograr que los derechos de importación de los bienes de capital sean cero. Necesitamos muchas inversiones para acelerar Vaca muerta, tenemos un tiempo para poder extraer todo lo de subsuelo y monetizarlo y lo tenemos que acelerar. La industria perdía 22 millones de dólares al año por atravesar Añelo y 50 millones de dólares al año por moverse por rutas no pavimentadas o por determinado problema. Hoy en día también hemos podido buscarle una solución a eso, con grandes inversiones por parte del Estado provincial, un Estado provincial ordenado que es fundamental no solo para la aplicación de recursos, sino también para calificar, para obtener el financiamiento en donde nos permita años de gracia en esta zona donde todavía no elevan las regalías y sí comenzar a pagar los préstamos cuando las regalías peguen el salto por allá en el 2030", agregó el gobernador.

Inversiones, competitividad y desarrollo regional

Según Figueroa, factores como la paz social, la seguridad jurídica y el trabajo coordinado entre sector público y privado contribuyen a posicionar a la provincia como un destino confiable.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con la provincia de Río Negro para impulsar infraestructura que permita exportar petróleo y gas a través de puertos patagónicos. Esta estrategia apunta a consolidar una nueva etapa para la industria energética argentina, con mayor integración productiva y acceso a mercados internacionales.

"Lo importante es que ahora con la industria pudimos desarrollar una forma de financiamiento muy innovador, en donde la industria está invirtiendo previamente. Por supuesto que son fondos de la provincia, porque son anticipos de regalía, los vamos a devolver cuando se se genere este incremental", dijo.