Expertos afirman que Vaca Muerta es la puerta de entrada al litio y al hidrógeno verde

Vaca Muerta deja de ser solo shale: se convierte en la plataforma energética para litio e hidrógeno verde argentino.

En el marco de la tercera edición de Será Sustentable 2025 , organizada por el Centro GEO de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), panelistas de primer nivel coincidieron en un diagnóstico contundente: Vaca Muerta no es solo petróleo y gas no convencional; es la llave energética que habilita el desarrollo masivo de litio e hidrógeno verde en el corto y mediano plazo.

Rodrigo Rodríguez Tornquist , ex secretario de Cambio Climático de la Nación, lo resumió con precisión: “Argentina es uno de los pocos países del mundo que tuvo energías del pasado (carbón), del presente (petróleo convencional, shale oil y gas) y puede liderar las del futuro: renovables, litio, hidrógeno y minerales críticos ”.

Por su parte, Christian Asinelli, vicepresidente de Programación Estratégica de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, abrió el fuego con una declaración categórica: “La integración regional es condición necesaria para que América Latina deje de ser proveedora de materias primas y se convierta en protagonista de la transición energética global”.

Los expertos reunidos el lunes 10 de noviembre de 2025 destacaron que Argentina cuenta con tres ventajas competitivas únicas: Recursos naturales abundantes; talento humano calificado y capacidad tecnológica probada.

"No se trata solo de energía"

Marcelo Corti, director ejecutivo del Centro GEO, fue tajante: “No se trata solo de producir energía, sino de generar desarrollo sostenible. La transición energética debe ser el punto de encuentro entre política, economía y sustentabilidad”.

El directivo insistió en la necesidad de “políticas públicas que trasciendan gobiernos” y una planificación “inteligente, sostenible y soberana”.

El evento contó con el impulso de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Veolia, CAITPA y CATRIES; la colaboración de Tetra Pak, Grupo Pelco, Arcos Dorados y Genneia; y el acompañamiento de más de veinte instituciones, entre ellas OLADE, UIA, la Embajada Británica, CAME, la Cámara Argentina de Energías Renovables, Sistema B y la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) como partner académico.

Entre los ejes más destacados se discutió la Descarbonización 2030, la eficiencia energética como estrategia de negocio, las energías no convencionales y renovables y las herramientas que permiten financiar el cambio.

Empresas líderes como Tetra Pak, Veolia, Toyota, Siemens, Aggreko y Genneia, junto a organismos como CAF, Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), BIOFIN y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), compartieron experiencias, desafíos y oportunidades para transformar la matriz productiva argentina.