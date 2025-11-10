Oportunidades laborales en minería: vacantes en litio, oro y cobre para noviembre 2025

El sector minero argentino mantiene 30 empresas en producción activa, con énfasis en image , oro y plata. Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Secretaría de Minería, operan seis proyectos de litio (cuatro productivos en 2024), liderados por Livent (EE.UU.), Allkem (Australia), Ganfeng Lithium (China) y Posco (Corea del Sur). En cobre y oro, destacan BHP, Glencore y McEwen Copper, con 11 proyectos grandes bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta cifra excluye exploraciones puras.

Por otro lado, se calcula que el empleo directo alcanza 50.000 puestos, equivalentes al 0,4% de la fuerza laboral nacional. Por su parte, el impacto indirecto llega a 200.000 empleos en servicios y proveedores, de acuerdo con CAEM y el Banco Mundial.

Ofertas destacadas de noviembre Las vacantes varían diariamente. Lo ideal es consultar portales como LinkedIn, Bumeran, Computrabajo, sitios corporativos y portales de empleo de los gobiernos de las provincias mineras y de las cámaras sectoriales para actualizaciones. A continuación, una selección representativa: Ingeniería y operaciones técnicas Ingeniero de Minas – Vista Energy, Buenos Aires. Responsable de desarrollar minas seguras y viables, cumpliendo objetivos y plazos. Tiempo completo. Publicada hace tres días en Bumeran .

– Vista Energy, Buenos Aires. Responsable de desarrollar minas seguras y viables, cumpliendo objetivos y plazos. Tiempo completo. Publicada hace tres días en . Ingeniero de Perforación y Voladura – Veladero, San Juan. Ingeniero senior para optimizar sistemas de perforación y voladura, aplicando estándares. Revisar progreso y resultados.

– Veladero, San Juan. Ingeniero senior para optimizar sistemas de perforación y voladura, aplicando estándares. Revisar progreso y resultados. Ingeniero de Minas – Hanaq Group, Salta. Participar en operaciones mineras chinas en sitio, enfocados en producción y seguridad. image Operarios en altura: oportunidades en salares a 3.800 msnm demandan resiliencia. Gestión y supervisión Jefe de Mina – Mansfield Minera SA, Salta. Planificar, coordinar y supervisar operaciones para cumplir metas de producción a corto, mediano y largo plazo. Priorizar seguridad y recursos. Abierta en LinkedIn . Sin título universitario requerido.

– Mansfield Minera SA, Salta. Planificar, coordinar y supervisar operaciones para cumplir metas de producción a corto, mediano y largo plazo. Priorizar seguridad y recursos. Abierta en . Sin título universitario requerido. Jefe de Higiene y Seguridad Laboral – Zlato Minería, San Juan. Asesorar en higiene, seguridad y medio ambiente; promover políticas preventivas. Enviar CV a [email protected] con asunto del puesto. Roles operativos Operador de Almacén – Eramet (Eramine Sudamérica SA), Salta. Posición en Salar Centenario Ratones, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, departamento Los Andes.

– Eramet (Eramine Sudamérica SA), Salta. Posición en Salar Centenario Ratones, a sobre el nivel del mar, departamento Los Andes. Operario de Limpieza en Laboratorio de Minería – Salta. Tiempo completo. Sin título universitario. Publicada hace dos días en Adecco, Computrabajo y Jobrapido.com. Consejos para Postularse Actualizar el perfil en LinkedIn y monitorear portales especializados. El RIGI impulsa inversiones, multiplicando vacantes en los próximos meses. El sector prioriza seguridad, eficiencia y experiencia en terreno.