La empresa que pisa fuerte en Vaca Muerta: Luis Arceo monta pequeñas ciudades en el corazón del shale

Campamentos que no se detienen: Luis Arceo, la empresa que sostiene la operación en Vaca Muerta

En un contexto donde la actividad en Vaca Muerta exige cada vez más eficiencia y velocidad, la firma neuquina Luis Arceo afianza su presencia como proveedora integral de infraestructura para el sector. La compañía, con más de 45 años de trayectoria, se especializa en el alquiler y la gestión completa de campamentos , un segmento clave en la formación no convencional.

“Hoy armamos pequeñas ciudades en el medio de la nada, donde viven los equipos de perforación y fractura. Proveemos desde los trailers habitacionales hasta la comida, el agua, los generadores y la limpieza”, sostuvo Gustavo Arrigoni , CEO de la empresa.

1-9 Nacida como negocio familiar, Luis Arceo es proveedora estratégica de infraestructura.

La compañía basa su estrategia en brindar un servicio completo y adaptado a cada operación, con estándares estrictos de calidad y seguridad, y una estructura propia que le permite ofrecer soluciones eficientes en costos.

Crecimiento en la industria energética

La historia de la compañía refleja la evolución del desarrollo de la cuenca neuquina: nació como un emprendimiento familiar de catering y provisión de viandas y se expandió luego hacia servicios de limpieza, mantenimiento y parquización. Esa experiencia fue la base para el salto definitivo hacia la provisión de infraestructura habitacional, con provisión y gestión de campamentos llave en mano, listos para habitar.

TRAILERS Luis Arceo

Hoy, Luis Arceo fabrica módulos y trailers, los transporta, monta y opera en locación. La cobertura incluye: dormitorios, oficinas y comedores; provisión de combustible; generadores, iluminación autónoma y tableros eléctricos hasta plantas de tratamiento de efluentes.

Desde la compañía sostienen que su ventaja competitiva está en la inmediatez: si algo falla en locación, las consecuencias pueden ser críticas. “El hombre de campo necesita soluciones en el momento. No tener agua caliente en una ciudad no es un problema, pero en un pozo petrolero puede ser una catástrofe. Nosotros damos respuesta en menos de 24 horas con talleres móviles en Añelo, Neuquén y Rincón”, explicó el directivo de la firma en diálogo con +e durante la AOG 2025.

1-6 Provisión integral, talleres móviles y mantenimiento continuo para las empresas.

Alianzas con las principales operadoras de Vaca Muerta

La compañía trabaja de manera continua con las principales operadoras y empresas de servicios de la cuenca neuquina, entre ellas YPF, Vista, Shell, Tecpetrol, Pluspetrol y Schlumberger.

Recientemente, fue adjudicada para la provisión del parque completo de trailers de YPF, en uno de los proyectos logísticos más grandes de la formación. Cada instalación se personaliza según los requerimientos del cliente: oficinas para supervisores, dormitorios para equipos de perforación, cocinas con alto nivel operativo y periferia energética autónoma.

1-13 La empresa Luis Arceo suma contratos estratégicos y se prepara para más actividad en 2026.

Planes para 2026

El ajuste de la estructura de costos fue clave para que la empresa mantuviera competitividad sin resignar calidad ni seguridad. Esa propuesta, orientada a ganar eficiencia, permitió que el último semestre se convirtiera en el mejor de su historia, destacó Arrigoni.

Con una dotación de más de 275 trabajadores directos y 15.000 metros cuadrados de infraestructura industrial, Luis Arceo proyecta ampliar su operación en los principales bloques de Vaca Muerta. El escenario acompaña: el aumento previsto en el número de equipos de perforación podría impulsar hasta un 50% la demanda de soluciones habitacionales y de servicios durante 2026.

1-7 (1)

La compañía suma, además, certificación ISO y un enfoque activo en economía circular y sostenibilidad. “YPF planea aumentar de 13 a 19 torres, lo que implica un 50% más de trabajo para nosotros. Vista y Schlumberger también prevén incrementos. Siempre que no haya una catástrofe, el escenario es muy positivo”, concluyó.