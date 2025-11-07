Forjando Vaca Muerta: cómo conectar la metalmecánica con el crecimiento del Oil&Gas
Neuquén será sede de un encuentro que potenciará el desarrollo metalmecánico en la cadena de valor de Vaca Muerta.
La cadena de valor de Vaca Muerta no sólo se impulsa desde los grandes proyectos de infraestructura, sino también desde las pymes y empresas metalmecánicas que aportan tecnología, innovación y servicios a la industria energética. En ese contexto, Neuquén se prepara para una jornada estratégica: “Forjando Vaca Muerta: donde la metalmecánica y el Oil&Gas se encuentran”, un evento que busca fortalecer el ecosistema industrial local.
El encuentro se realizará el 26 de noviembre en el Hotel Howard Johnson de Neuquén capital, desde las 8:30 hasta las 16:30, con entrada gratuita y cupos limitados. Su objetivo central es activar nuevas oportunidades comerciales, ofrecer actualización técnica y generar un espacio de networking clave para las empresas proveedoras regionales.
Una agenda completa para potenciar capacidades y negocios
La jornada está dirigida a empresas metalmecánicas neuquinas y a otras interesadas en insertarse dentro del sector energético. Según la agenda oficial, el evento comenzará con una apertura institucional y una introducción al rol industrial en la provincia, a cargo de Adeneu y la Subsecretaría de Industria
Luego habrá charlas de contexto sectorial donde expondrán FECENE, ADIMRA y ADINEU/UIA, con análisis sobre la situación nacional y provincial de la industria metalmecánica y su inserción en Vaca Muerta . Más tarde habrá un corte café para promover el intercambio entre los participantes.
El bloque técnico se desarrollará desde las 11:30, con presentaciones de alto valor práctico enfocadas en mejorar la competitividad empresarial. El INTI expondrá sobre ensayos no destructivos y su importancia en materia de calidad y seguridad industrial. La Universidad Nacional del Comahue abordará la ingeniería inversa aplicada a reducción de costos y autonomía tecnológica, y también analizara los costos ocultos en talleres metalmecánicos. INTI cerrará ese segmento con reflexiones sobre la necesidad de innovar para sostener la competitividad en el futuro.
Perspectivas de Vaca Muerta y networking para nuevos negocios
Tras una pausa para almorzar, el evento retomará con un bloque centrado en las perspectivas productivas y de demanda que ofrece Vaca Muerta. Allí se espera la presencia del ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele,quien brindará una visión del desarrollo provincial y sus oportunidades.
Luego participarán operadoras y empresas de servicios especiales, que compartirán su mirada sobre oportunidades y desafíos para la metalmecánica neuquina, seguidas por la exposición de empresarios locales, quienes presentarán casos concretos de crecimiento, necesidades y expectativas de negocio en el corto plazo.
Hacia el final, se habilitará un espacio de networking, fundamental para el surgimiento de nuevos acuerdos y vínculos comerciales. Asimismo, se realizarán conclusiones y el cierre de la jornada.
Los interesados pueden inscribirse en https://forms.gle/X7pzwpv5TB4vuht16
En esta nota
Dejá tu comentario
Se está leyendo
Las más leídas
Te puede interesar