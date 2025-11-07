Forjando Vaca Muerta: cómo conectar la metalmecánica con el crecimiento del Oil&Gas

La cadena de valor de Vaca Muerta no sólo se impulsa desde los grandes proyectos de infraestructura, sino también desde las pymes y empresas metalmecánicas que aportan tecnología, innovación y servicios a la industria energética. En ese contexto, Neuquén se prepara para una jornada estratégica: “Forjando Vaca Muerta: donde la metalmecánica y el Oil&Gas se encuentran” , un evento que busca fortalecer el ecosistema industrial local.

El encuentro se realizará el 26 de noviembre en el Hotel Howard Johnson de Neuquén capital , desde las 8:30 hasta las 16:30 , con entrada gratuita y cupos limitados. Su objetivo central es activar nuevas oportunidades comerciales , ofrecer actualización técnica y generar un espacio de networking clave para las empresas proveedoras regionales.

Una agenda completa para potenciar capacidades y negocios

La jornada está dirigida a empresas metalmecánicas neuquinas y a otras interesadas en insertarse dentro del sector energético. Según la agenda oficial, el evento comenzará con una apertura institucional y una introducción al rol industrial en la provincia, a cargo de Adeneu y la Subsecretaría de Industria

Luego habrá charlas de contexto sectorial donde expondrán FECENE, ADIMRA y ADINEU/UIA, con análisis sobre la situación nacional y provincial de la industria metalmecánica y su inserción en Vaca Muerta . Más tarde habrá un corte café para promover el intercambio entre los participantes.

El bloque técnico se desarrollará desde las 11:30, con presentaciones de alto valor práctico enfocadas en mejorar la competitividad empresarial. El INTI expondrá sobre ensayos no destructivos y su importancia en materia de calidad y seguridad industrial. La Universidad Nacional del Comahue abordará la ingeniería inversa aplicada a reducción de costos y autonomía tecnológica, y también analizara los costos ocultos en talleres metalmecánicos. INTI cerrará ese segmento con reflexiones sobre la necesidad de innovar para sostener la competitividad en el futuro.

Perspectivas de Vaca Muerta y networking para nuevos negocios

Tras una pausa para almorzar, el evento retomará con un bloque centrado en las perspectivas productivas y de demanda que ofrece Vaca Muerta. Allí se espera la presencia del ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele,quien brindará una visión del desarrollo provincial y sus oportunidades.

Luego participarán operadoras y empresas de servicios especiales, que compartirán su mirada sobre oportunidades y desafíos para la metalmecánica neuquina, seguidas por la exposición de empresarios locales, quienes presentarán casos concretos de crecimiento, necesidades y expectativas de negocio en el corto plazo.

Hacia el final, se habilitará un espacio de networking, fundamental para el surgimiento de nuevos acuerdos y vínculos comerciales. Asimismo, se realizarán conclusiones y el cierre de la jornada.

Los interesados pueden inscribirse en https://forms.gle/X7pzwpv5TB4vuht16