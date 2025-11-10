Cómo avanza la construcción de los nuevos tanques de Otamérica en Puerto Rosales

Puerto Rosales se afianza como pieza clave del sistema exportador del petróleo argentino . En los próximos meses, la terminal sumará dos tanques de 50.000 metros cúbicos cada uno , en el marco de un plan de expansión que permitirá duplicar la capacidad de almacenamiento y despacho de crudo.

Según informó Argenports, las obras acompañan el crecimiento de Vaca Muerta y consolidan una infraestructura que marcará la próxima década energética del país.

El complejo, administrado por Otamérica, integrada por Oiltanking (70%) e YPF (30%), lidera la modernización de la logística que conecta la Cuenca Neuquina con los mercados globales. El crecimiento del puerto anticipa una nueva etapa exportadora, donde Argentina busca posicionarse como proveedor confiable de energía.

Actualmente, Puerto Rosales moviliza cerca de 70.000 metros cúbicos diarios de petróleo, equivalente a más del 70% del crudo producido en Vaca Muerta.

Puerto Rosales Otamérica petróleo exportación tanques (3)

Una expansión en tres etapas para un salto exportador

El plan maestro de ampliación del puerto se desarrolla en tres fases. La primera, concluida en junio, incluyó un nuevo muelle con dos posiciones de atraque, dos tanques de gran capacidad, una casa de bombas de última tecnología y una red de cañerías de alto rendimiento para la carga y descarga de petróleo.

La segunda etapa, actualmente en ejecución, suma dos nuevos tanques de 50.000 metros cúbicos. Finalizará antes de fin de año, siete meses antes del plazo previsto, según informó el diario Río Negro. Esto permitirá aumentar el ritmo de despacho y reducir los tiempos de espera de buques.

La tercera fase contempla otros dos tanques y una tercera posición de amarre, con lo cual será posible realizar operaciones simultáneas, aumentando la fluidez del sistema logístico y el volumen exportable. Cada embarque supera los 120.000 metros cúbicos, lo que refleja la eficiencia alcanzada gracias a las inversiones recientes.

Ubicado estratégicamente en Punta Alta, el puerto abastece a las refinerías de Bahía Blanca, La Plata, Campana y Dock Sud, además de cargar buques con destino internacional. Su ubicación cerca del Atlántico es clave para los nuevos flujos de exportación que se buscan consolidar.

Puerto Rosales Otamérica petróleo exportación tanques (1)

El rol del VMOS y el aporte de Oldelval

La expansión portuaria se integra al Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, obra clave que reforzará la conexión entre la Cuenca Neuquina y la costa bonaerense. Este sistema permitirá multiplicar la capacidad de transporte y sostener el crecimiento previsto para los próximos años.

En paralelo, Oleoductos del Valle (Oldelval) continúa invirtiendo para robustecer la red de transporte. La compañía inauguró el 4 de noviembre un nuevo oleoducto de derivación hacia la Refinería de Trafigura en Bahía Blanca, infraestructura que agrega flexibilidad operativa y mejora la evacuación del crudo hacia el Atlántico.

El nuevo ducto, de 14 pulgadas de diámetro y 11 kilómetros de extensión, conecta el sistema troncal Allen–Puerto Rosales de Oldelval con la refinería bahiense. Con una inversión superior a USD 30 millones, la obra fue ejecutada bajo estrictos estándares de seguridad, calidad y protección ambiental.

Durante su inauguración, el CEO de Oldelval, Ricardo Hosel, destacó que el proyecto “se gestó en 2020 y hoy es una realidad gracias al compromiso y el trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado”. Además, subrayó que refuerza el objetivo de una cuenca integrada, eficiente y competitiva en la evacuación de petróleo.

Desde Trafigura, Gerardo Zmijak valoró que el nuevo ducto mejora la confiabilidad de su refinería y crea “una nueva vía de evacuación del crudo de Vaca Muerta a través del Puerto de Bahía Blanca”. También destacó la resiliencia de los equipos para superar los efectos de la inundación del 7 de marzo.