Otamerica lanza una oportunidad de inversión vinculada al crecimiento exportador de Vaca Muerta

La terminal de Otamerica en Puerto Rosales despachó por primera vez tres buques tanque en simultáneo: el San Matías I, el Río Spirit y el Cabo de Hornos.

En medio del crecimiento récord de las exportaciones de crudo desde Vaca Muerta , OTAMERICA EBYTEM S.A . —continuadora de Oiltanking Ebytem S.A.— lanzó una nueva licitación de Obligaciones Negociables Clase V , que ofrece a los inversores la posibilidad de participar en uno de los proyectos logísticos más estratégicos del sector energético argentino vinculados a las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta.

La licitación se realizará este miércoles 22 de octubre, entre las 10 y las 16 horas, con un monto de emisión de hasta USD 30 millones , ampliable a USD 50 millones . Los bonos estarán denominados en Dólar MEP , tendrán vencimiento a 12 meses , tasa fija (a licitar) , interés semestral , y amortización bullet , con un precio de emisión del 100% y calificación AAA.ar (Moody’s Local), la más alta del mercado. El monto mínimo de suscripción es de USD 100, con múltiplos de USD 1, bajo Ley Argentina.

Invertirá en el proyecto “Rosa Negra”

OTAMERICA es el operador midstream líder del país, con la concesión de la Terminal Marítima Puerto Rosales, el punto neurálgico desde donde se despacha el crudo proveniente de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales.

En los últimos años, la compañía ejecutó la obra “Rosa Negra”, una ampliación y modernización integral del puerto que permitió duplicar la capacidad operativa y mejorar la eficiencia en el transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Esta inversión consolidó a Puerto Rosales como la principal salida de petróleo argentino hacia el Atlántico.

Puerto Rosales.jpg La terminal de Oiltanking en Puerto Rosales, uno de los puntos almacenamiento y exportación de petróleo en Argentina.

Con la nueva emisión de ON, Otamerica busca avanzar en una nueva fase de expansión, que contempla una inversión total estimada en USD 120 millones para construir una tercera posición en el muelle.

Este desarrollo permitirá aumentar el volumen de exportación, reducir tiempos de carga, y mejorar la competitividad logística del país frente a los crecientes flujos de crudo provenientes de Vaca Muerta, cuyo potencial exportador sigue en expansión.

Por qué invertir en las ON Clase V de OTAMERICA

La empresa cuenta con una sólida estructura accionaria, integrada por el Grupo Marquard & Bahls AG (Alemania) y YPF S.A., dos referentes del sector energético global y nacional, respectivamente. Esta alianza le otorga respaldo técnico, financiero y operativo, garantizando estándares internacionales en seguridad, eficiencia y sustentabilidad.

Ademas permite contar con una participación en una inversión real en infraestructura energética argentina; contar con exposición al crecimiento exportador de Vaca Muerta, uno de los polos de shale oil más importantes del mundo, acceder a bonos en dólar MEP, con vencimiento corto y calificación AAA.ar y apostar una compañía con respaldo de socios internacionales y proyectos concretos de expansión.