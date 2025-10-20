A ritmo récord: al VMOS le restan 50 kilómetros para completar la instalación de caños

La construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) se encuentra en su etapa final de instalación de cañerías. El ducto, clave para aumentar la capacidad de evacuación de crudo desde la cuenca neuquina, ya superó los 380 kilómetros de tendido . Aún restan aproximadamente 50 kilómetros para completar la línea troncal , según confirmó Juan Carlos País, gerente de Operaciones de SACDE .

La obra avanza a buen ritmo y sin mayores contratiempos logísticos. “Siempre en toda obra de ducto lo más complicado es la logística. Pero una vez que llega la tubería y se abre la pista, el trabajo fluye. Desde el kilómetro 437 ya sabíamos que íbamos a poder hacerlo sin problemas ”, señaló País en diálogo +e en el marco de una recorrida por la obra.

La empresa, que forma parte de la Unión Transitoria de Empresas junto a Techint, alcanzó recientemente un nuevo hito al registrar 175 soldaduras en un solo día. Este avance permitió acortar significativamente los tiempos proyectados para completar la instalación.

El VMOS tiene una extensión total de 437 kilómetros y está dividido en dos tramos principales: Allen–Chelforó, de 110 km, y Chelforó–Punta Colorada, de 327 km. La instalación comenzó en Allen, en la intersección con la Ruta 6, y actualmente la actividad se concentra cerca del kilómetro 380.

“Estamos bien en los plazos. Estimamos terminar la soldadura de esta parte los primeros días de noviembre”, explicó País. Además, detalló que luego vendrán tareas adicionales como los empalmes y ensayos no destructivos para garantizar la integridad de la infraestructura.

La etapa final: 50 kilómetros de caños

El gerente de Operaciones precisó que restan unos 50 kilómetros de instalación de caños para completar la línea regular. “Con viento a favor, dentro del mes de noviembre lo estaremos terminando”, adelantó. El tendido se realiza en un solo sentido, acompañando la dirección de flujo que tendrá el ducto una vez operativo.

Una vez concluida la instalación, se realizarán pruebas de ultrasonido y escaneo para asegurar que no existan fallas en las uniones. “Se posiciona el equipo, se coloca agua y el operador verifica si hay alguna falla en la cabina. Es un control exhaustivo que hacemos tramo por tramo”, detalló.

Recorrida VMOS ducto oleoducto caños trabajadores soldadores (3) El VMOS ya superó los 380 kilómetros de tendido.

El VMOS es una obra estratégica para aumentar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta hasta la terminal portuaria de Punta Colorada, en la costa atlántica rionegrina. Con un diámetro de 30 pulgadas, permitirá transportar inicialmente 550.000 barriles por día y escalar hasta 700.000 barriles diarios en etapas posteriores.

La infraestructura incluye dos tanques de 55.000 m3 en Allen, una cabecera de bombeo, dos estaciones de bombeo intermedias y una terminal con seis tanques de 120.000 m3, los más grandes del país. Además, contempla 28 instalaciones de superficie distribuidas a lo largo de toda la traza.

La obra forma parte del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y es financiada por un consorcio integrado por YPF, Vista Energy, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron Corporation, Pluspetrol, Shell plc y Tecpetrol. Su puesta en operación está prevista para fines de 2026.

Próximos pasos y entrega

El plan contempla que la instalación de superficie acompañe el tendido de cañerías y continúe en paralelo durante los próximos meses. “La obra la tenemos que entregar en mayo del año que viene. Después de la tubería, hay que avanzar con las instalaciones superficiales, que son 28 en total”, puntualizó País.

Mientras tanto, los equipos mantienen un ritmo acelerado de soldadura y pruebas técnicas para cumplir con los plazos establecidos. Si las condiciones climáticas acompañan, noviembre será un mes clave para cerrar la etapa más intensiva de instalación del oleoducto.