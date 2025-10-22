Vaca Muerta impulsa el récord energético del año: 85% del superávit comercial argentino vino del petróleo

Vaca Muerta volvió a marcar otro récord y, gracias al superávit comercial de septiembre, le aportó a la economía del país el 85% del saldo de la balanza. Es decir, 17 de cada 20 dólares de superávit comercial de Argentina vienen del sector energético.

La marca se logró tras una balanza de 775 millones de dólares en el noveno mes del año, la más alta de todo el 2025, principalmente a raíz de un avance de las exportaciones del 25% a pesar de los malos precios internacionales.

“Al descomponer la variación de la balanza de dólares de la energía de septiembre, se tiene que el efecto precio generó un aumento de US$46 millones y, en lo que va del año, el saldo es una caída de US$ 427 millones. En relación al efecto cantidades, en septiembre el saldo extra fue positivo por US$140 millones y en lo que va del año fue positivo por US$ 2.083 millones”, explicó el consultor Nadin Argañaraz.

Vaca Muerta inclina la balanza

El principal motor fue el petróleo con un salto del 34% para llegar a 604 millones de dólares en el mes y a un acumulado de 4.888 millones en lo que va del año. El gas natural se ubicó segundo muy por detrás con apenas 56 millones en septiembre, lo siguió la nafta con 52 millones y los butanos licuados con 21 millones.

El incremento de las ventas al exterior está íntimamente relacionado con el ascenso de producción de petróleo de Vaca Muerta, que en septiembre de 2025 alcanzó los 566.967 barriles diarios, y marcó un nuevo récord histórico para la provincia de Neuquén. Este valor representa un incremento del 3,5% respecto de agosto último y un aumento del 26,87% en comparación con septiembre de 2024. En el acumulado de enero a septiembre de 2025, la producción es 22,88% superior a la registrada en el mismo período del año anterior.

buque-petrolero-34 El Seaways Pecos, un barco tipo Suezmax, llegará el lunes a Puerto Rosales.

En cuanto a las importaciones, tuvieron una suba del 3,9% en el mes totalmente atribuible a un salto inédito de las cantidades compradas del 64,4% que revirtió el efecto precio que tuvo una caída enorme del 32,8%.

Las mayores compras fueron por energía eléctrica con 59 millones de dólares y un aumento interanual de 274% y por las gasolinas con 27 millones de dólares y un incremento del 232% contra septiembre del 2024.

En cambio, en el acumulado anual, el número es otro y arroja una fuerte caída del 21,8% al pasar de 3.308 a 2.588 millones. “Por el menor precio de la energía importada se ahorraron US$ 488 millones y por la menor cantidad de energía importada se ahorraron US$ 224 millones. La suma da la cifra da US$ 712 millones”, afirmó Argañaraz.

“En los primeros 9 meses del año, el saldo acumulado fue de US$ 5.368 millones, mejorando en US$ 1.656 millones respecto a igual periodo de 2024. El principal aporte de dólares vino por el lado de mayores exportaciones por US$944 millones y menores importaciones por US$712 millones”, agregó.