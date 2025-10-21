Récord: el gigante Daqing Knutsen llega a Puerto Rosales para exportar petróleo de Vaca Muerta

Puerto Rosales , se prepara para recibir al tanquero Daqing Knutsen , una embarcación de 279 metros de eslora y 47,03 metros de manga, que se convertirá en la más grande en operar en la terminal operada por Otamerica . El buque cargará cerca de 100 mil toneladas de crudo proveniente de Vaca Muerta , con destino final en los Estados Unidos .

Según adelantó el sitio Argenports.com , el buque de bandera noruega ya se encuentra en el fondeadero exterior a la espera de iniciar la maniobra de amarre, que marcará un nuevo hito para la terminal bonaerense. Hasta ahora, el récord lo mantenía el Seaways Pecos , de 275 metros de largo.

Una terminal en plena expansión

El desarrollo de la terminal Rosa Negra responde a un ambicioso proceso de modernización impulsado por OTAMERICA, que incluyó la construcción de un muelle de mayor calado, posiciones de amarre aptas para buques tipo Suezmax, tanques de almacenamiento de gran capacidad, redes eléctricas propias y un sistema de bombeo de alto rendimiento.

Gracias a esta infraestructura, Puerto Rosales pasó de operar buques menores a consolidarse como un nodo estratégico de exportación de petróleo argentino, conectado directamente con los flujos de crudo del sur bonaerense y la Cuenca Neuquina.

En los próximos días, tras la operación del Daqing Knutsen, se espera la llegada de otros dos buques Suezmax: el Cap Felix y el Aquabliss, ambos de 274 metros de eslora, que también cargarán 100 mil toneladas de crudo neuquino cada uno.

De Vaca Muerta al mundo

El operativo del Daqing Knutsen estará a cargo de FSC Maritime para LBH Argentina, con carga en la terminal de OTAMERICA bajo estrictos protocolos de seguridad y eficiencia.

Más allá del récord que representa, la operación ratifica que Puerto Rosales está preparado para competir con terminales petroleras internacionales, captar mayor tráfico global y optimizar sus costos logísticos mediante el embarque directo de grandes volúmenes sin trasbordos intermedios.

Este nuevo hito se enmarca dentro del proyecto Rosa Negra, el plan de expansión inaugurado en junio pasado, con una inversión superior a los 600 millones de dólares destinada a triplicar la capacidad de almacenamiento y despacho de crudo.

Gracias a esta ampliación, el puerto se consolida como la principal puerta de salida del petróleo argentino hacia el Atlántico, con una capacidad de exportación de hasta 300.000 barriles diarios y la posibilidad de generar divisas por unos 8.000 millones de dólares anuales.

En su primera etapa, la obra contempló la construcción de un muelle de 2.000 metros, apto para buques Panamax, Aframax y Suezmax, junto con dos tanques de 50.000 m³. Posteriormente se sumaron tres más, y hoy la terminal cuenta con seis tanques con capacidad total de 780.000 m³, además de una nueva estación de bombeo y una subestación eléctrica.

OTAMERICA ya confirmó una tercera posición de amarre en el muelle, con una inversión adicional de 120 millones de dólares. Puerto Rosales está integrado al sistema de oleoductos de Oldelval, que recientemente amplió su capacidad mediante el proyecto Duplicar Plus. Esta red permitirá transportar hasta 665.000 barriles diarios desde la Cuenca Neuquina hasta la terminal, reforzando su papel estratégico dentro de la infraestructura energética nacional.