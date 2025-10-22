Acuerdo histórico: el Sindicato de Petroleros Privados y empresas crearon un seguro de vida colectivo

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa firmó este miércoles un acuerdo histórico con las cámaras empresarias de Operaciones y Servicios Especiales para ampliar la cobertura de los trabajadores ante accidentes fatales. La firma tuvo lugar en la sede del sindicato que conduce Marcelo Rucci .

El acuerdo incorpora un nuevo artículo al Convenio Colectivo de Trabajo 644/12: el Artículo 24 bis, denominado “Contención familia petrolera”. La norma establece la creación de un seguro de vida colectivo obligatorio para todos los trabajadores comprendidos en el convenio, que cubre la muerte o incapacidad total y permanente tanto en ocasión de trabajo como en el trayecto entre el domicilio y el lugar de tareas, conforme lo dispuesto por la Ley 24.557.

Nuevo artículo en el convenio colectivo

“Nuestra única intención fue garantizar que, si un compañero sufre un accidente grave o pierde la vida, su familia siga cobrando durante cinco años. Ojalá no tengamos que usarlo nunca, pero nos ha pasado ver familias totalmente desamparadas. Este acuerdo tiene un valor incalculable: es proteger a los nuestros en una actividad de riesgo”, destacó Rucci.

unnamed (3) Marcelo Rucci, titular del Sindicato de Petroleros Privados.

El dirigente señaló que el proyecto demandó un trabajo técnico y legal extenso. Según el titular del gremio petrolero, la iniciativa nació hace tiempo y requirió un proceso de diálogo con las firmas y las entidades del sector. “Lo importante es que lo logramos con diálogo, con las cámaras y con las empresas, entendiendo que la responsabilidad es de todos”, señaló.

Cobertura y condiciones del seguro

La cobertura del seguro consistirá en una asignación mensual equivalente al último salario bruto del trabajador, o el promedio de los últimos seis meses si resulta más beneficioso, y se mantendrá durante cinco años desde la fecha del fallecimiento o de la declaración de incapacidad. La prima será íntegramente a cargo del empleador y el beneficio será independiente de cualquier otra prestación vigente o futura, explicaron desde la agrupación.

“Parece que se ha perdido esto de poner en valor al trabajador. Para mí, lo más importante es la gente, estar cerca, entender sus necesidades. Por eso invertimos en ambulancias, clínicas, y ahora en este seguro: todo lo que hacemos es para cuidar a la familia petrolera”, agregó Rucci.

unnamed (4) La firma se llevó adelante este miércoles.

Para concluir, el dirigente subrayó que esta iniciativa se enmarca dentro de un proceso más amplio de mejora continua en la seguridad laboral del sector. “Venimos bajando los índices de accidentes y trabajando muy bien en seguridad. Este es un paso más. Nos obliga a todos: trabajadores, empresas y dirigencia, a seguir mejorando, escuchándonos y buscando juntos la mejor manera de cuidar la vida”, detalló.