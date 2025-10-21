Marcelo Rucci: "Las necesidades de la gente están por encima de los partidos políticos"

El Sindicato de Petróleos Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa entregó una nueva unidad de terapia intensiva móvil (UTIM) en la localidad de Chos Malal. La ambulancia, equipada con tecnología de última generación y conectividad satelital, se suma a las entregas realizadas en Añelo, Plaza Huincul y Rincón de los Sauces. El secretario general del sindicato, Marcelo Rucci , encabezó el acto junto al secretario adjunto, Ernesto Inal, y al director médico del hospital de Chos Malal, Daniel Rojas.

Durante su discurso, Rucci subrayó la importancia de fortalecer los servicios de salud en el interior provincial. Sostuvo que “es un momento para entender que los que somos del interior tenemos que trabajar mucho y en conjunto. Hemos empezado a comprender que lo más importante somos nosotros, los que habitamos tan lejos de la capital”.

El dirigente sindical remarcó además que esta iniciativa forma parte del legado de gestión de Guillermo Pereyra y del compromiso permanente con la comunidad. “La importancia de la salud de los trabajadores petroleros debe ser también para el resto de la gente. Queremos estar cerca y tener los medios para las necesidades que tenemos”, afirmó.

Marcelo Rucci petroleros privados Ambulancia (2)

La ambulancia entregada en Chos Malal está equipada con un sistema de monitoreo en tiempo real que permite la supervisión médica constante por parte de profesionales emergentólogos, con guardias activas las 24 horas, a través de la red Starlink, lo que la convierte en una unidad única en Sudamérica. “No somos un sindicato cerrado. Tenemos memoria y recordamos todo lo que hicieron los hospitales públicos durante la pandemia. Hoy estas ambulancias garantizan que quien las necesite tenga la misma atención que en una terapia intensiva hospitalaria”, destacó Rucci.

El secretario adjunto Ernesto Inal resaltó el valor social de la iniciativa al señalar que “en los lugares alejados de la capital todo cuesta el doble. Esta es una inversión que, salvando una sola vida, ya se paga. Queremos ser claros: donde muchos prometen, nosotros cumplimos. Esta Unidad de Terapia Intensiva Móvil es para la comunidad”.

Por su parte, el doctor Daniel Rojas, director del Hospital de Chos malal, agradeció la incorporación de la ambulancia y subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado. “No suele pasar todos los días que se unan instituciones públicas y privadas para brindar un servicio a una zona sanitaria de alrededor de 55 mil personas. Esto nos pone un poco más al alcance de los servicios que necesitamos como seres humanos”, señaló.

Finalmente, Rucci cerró con un mensaje de unidad y compromiso: “Esto no es para nosotros, es para todos, para quien lo necesite. La satisfacción de poder dar los pasos que prometimos la seguimos cumpliendo, a pesar de lo difícil que es.”