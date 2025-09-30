Inauguraron la ampliación del Hospital de Rincón de los Sauces: más equipamiento sanitario para Vaca Muerta

Rincón de los Sauces: corte de cintas en el hospital provincial y mejoras clave en la atención sanitaria

Este martes se inauguraron las nuevas instalaciones del Hospital de Rincón de los Sauces , una obra clave para la Región Sanitaria de Vaca Muerta que permitió aumentar significativamente el número de camas de internación y modernizar el equipamiento.

Durante el acto estuvieron presentes el gobernador Rolando Figueroa , la intendenta Norma Sepúlveda y el ministro de Salud, Martín Regueiro . También participaron la diputada provincial Daniela Rucci; el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y exintendente de la localidad, Marcelo Rucci , junto al secretario adjunto del gremio, Ernesto Inal , y parte de la comisión directiva sindical.

La ampliación del hospital incluyó la expansión del sector de internación, que pasó de 11 a 32 camas, la remodelación del área de imágenes y la modernización de los servicios generales, como cocina, lavadero y espacios para el personal de mantenimiento y choferes. Con estas mejoras, el hospital elevó su nivel de complejidad de III a IV, lo que representa un avance significativo en la atención de salud en la ciudad.

Corte-de-cintas-HRdlS Autoridades provinciales y gremiales inauguraron las nuevas instalaciones del Hospital de Rincón de los Sauces.

“Esta obra no es la última, sino que es el inicio de las muchas que se necesitan y que merece este querido pueblo. Sepamos que esta es una nueva línea de partida para poder edificar el Rincón de los Sauces que todos nos merecemos”, indicó Figueroa durante el acto.

Por su parte, Rucci celebró la inauguración y señaló: “Es un sueño hecho realidad. Diez años esperando terminar esta obra para un pueblo que la necesitaba tanto. La nobleza, la perseverancia y la lucha de Rincón hacen posible que estas cosas sucedan”. Además, destacó el acompañamiento del gobernador y su equipo en cada etapa del proyecto: “Cada vez que lo hemos ido a ver por este tema, junto a la intendenta Sepúlveda y el equipo, recibimos respaldo”.

unnamed (1) Rucci celebró la apertura de nuevas instalaciones en la localidad.

Sepúlveda valoró la obra como “tan anhelada, tan gestionada y tan necesaria para dar igualdad de oportunidades en salud a la población de Rincón de los Sauces”. A su vez, agradeció a las empresas que colaboraron con el proyecto: “YPF cedió viviendas para que los profesionales puedan instalarse y Chevron hizo una inversión enorme en equipamiento para que también tengamos el acceso a la salud que nos corresponde”.

Equipamiento para el hospital provincial

El ministro Regueiro subrayó la entrega de una tercera ambulancia y de una moto para los agentes sanitarios, e hizo hincapié en la importancia de “entender dónde estábamos y dónde queremos ir”.

“Para nosotros, el rol del equipo de salud en el primer nivel de atención es lo más importante y queremos seguir apostando a eso”, afirmó, y señaló que las inauguraciones buscan que la población pueda acceder a la salud de manera efectiva.

El gobierno provincial también adquirió nuevo equipamiento para modernizar diversas áreas, incluyendo imágenes, endoscopia, odontología, kinesiología, el Laboratorio de Análisis Clínicos y el Área de Hemoterapia.

Inauguracion-Ala-C-HRdlS-22-1536x1027 Abren nuevas instalaciones del hospital de Rincón de los Sauces

Obras en Rincón de los Sauces

“La gente de Rincón de los Sauces estaba dolida y también descreída, porque durante muchos años, por ejemplo, este hospital estaba paralizado, las rutas todas poceadas, los chicos sin escuelas”, dijo Figueroa. Ante esta situación, el gobernador recordó que hubo una decisión de inversión en la que se incluyó la construcción de una EPET de 5.000 metros cuadrados con una inversión de 14.000 millones de pesos.

Entre otras obras, según explicó el mandatario, se licitó el puente sobre el Arroyo Carranza, se mejorará la transitabilidad de la Ruta 5 y la Ruta 7, y se avanzará con el asfalto hasta Chos Malal. Sobre la pavimentación de la Ruta 6, el gobernador explicó: “Ya hemos licitado la repavimentación de los primeros 54 kilómetros desde Octavio Pico hasta el lugar donde tienen que iniciarse otros 24 kilómetros, que se harán a nuevo, con lo cual desde Octavio Pico hasta Rincón de los Sauces nos va a quedar pavimentado de acá a un año”.

unnamed Se inauguró la ampliación del hospital de Rincón de los Sauces con equipamiento de última generación

“Ya hemos reducido 31 por ciento la deuda de nuestra provincia”, completó Figueroa y recordó que uno de los objetivos para 2027 es “erradicar las escuelas tráiler y construir escuelas como corresponden y se merecen los chicos neuquinos”

“Tenemos que trabajar todos juntos”, concluyó.