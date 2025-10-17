Las mejores películas sobre petróleo que todo trabajador de la industria debería ver

El cine también tiene su propia manera de rendir homenaje al mundo del petróleo. Ya sea desde plataformas offshore, yacimientos o incluso escenarios imaginarios, varias producciones retratan la vida de los trabajadores de la industria, sus desafíos, el trabajo en equipo y la intensidad de un rubro que combina seguridad, tecnología y, a menudo, riesgos y sacrificios. Para quienes forman parte de la actividad hidrocarburífera, películas y documentales ofrecen una mirada profunda sobre un oficio que exige compromiso y conocimiento técnico.