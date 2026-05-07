Es oficial el ingreso de Continental Resources a Vaca Muerta en Río Negro

El gobierno de Río Negro dio luz verde al desembarco formal de Continental Resources en el sector hidrocarburífero provincial. A través del Decreto N° 447/26, rubricado por el gobernador Alberto Weretilneck y publicado en el Boletín Oficial, la provincia autorizó la cesión del 13% de la participación de Pan American Energy (PAE) sobre la Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) del área Loma Guadalosa a favor de la firma estadounidense.

Esta maniobra empresaria marca un hito para la actividad no convencional en el territorio rionegrino. Continental Resources, un verdadero gigante del shale en Estados Unidos y pionero indiscutido en la formación Bakken, suma ahora su participación directa en un bloque con objetivo Vaca Muerta en la provincia de Río Negro. El movimiento demuestra el atractivo que retiene la roca madre argentina a nivel global, extendiendo los límites de inversión más allá del núcleo productivo neuquino.

La petrolera estadounidense presentó la solicitud formal de ingreso ante la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente a principios de enero de 2026. Tras evaluar la documentación y verificar la inscripción de Continental en el Registro de Empresas Petroleras de Nación, las autoridades rionegrinas avalaron la transferencia de derechos. Las operadoras tienen ahora un plazo estricto de diez días hábiles para presentar la escritura definitiva de la cesión.

La reconfiguración del consorcio petrolero

El ingreso de Continental modifica sustancialmente el mapa societario del bloque Loma Guadalosa. El área experimentó transformaciones estructurales profundas en los últimos dos años. Originalmente, el Decreto N° 1.523/18 adjudicó esta concesión a Petrolera Aconcagua Energía, firma que en septiembre de 2025 modificó su denominación a Tango Energy Argentina S.A.

El salto hacia el desarrollo no convencional cobró impulso institucional definitivo a mediados de 2025. Mediante el Decreto Provincial N° 827/25, Tango Energy y la empresa estatal provincial EDHIPSA cedieron el control a Pan American Energy. En esa oportunidad, la compañía de la familia Bulgheroni absorbió el 65% de la participación, mientras que Tango Energy retuvo el 35% restante. Ese mismo acto administrativo avaló la reconversión de Loma Guadalosa a una concesión no convencional (CENCH) por un plazo de 35 años, con fecha de vencimiento en agosto de 2060.

Con la nueva operación comercial confirmada por el Ejecutivo de Viedma, Pan American Energy cede parte de su cuota pero mantiene el liderazgo y la operación del proyecto. Así, el nuevo consorcio a cargo de Loma Guadalosa queda integrado por PAE con el 52% del capital, Tango Energy con el 35%, y Continental Resources con el 13%.

El atractivo de la nueva frontera rionegrina

La provincia de Río Negro busca consolidar su posición en el radar del shale nacional. La Constitución Nacional reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos, y la actual gestión rionegrina utiliza esta herramienta jurídica para acelerar la llegada de inversiones de peso. El tratamiento expedito de este expediente evidencia la voluntad política de agilizar los trámites burocráticos para las operadoras que apuestan al fracking.

La llegada de un actor con el volumen técnico, operativo y financiero de Continental Resources aporta un valor agregado invaluable. La firma norteamericana conoce a la perfección las métricas y los secretos de la estimulación hidráulica masiva. Su alianza con PAE, la mayor operadora privada integrada de la Argentina, conforma una sociedad de altísima capacidad técnica.

Loma Guadalosa representa una pieza clave en el rompecabezas del margen este de Vaca Muerta. A diferencia del corazón de la cuenca neuquina, donde la geología presenta un nivel de conocimiento exhaustivo, los bloques rionegrinos exigen una etapa exploratoria y de delineación mucho más agresiva. El ingreso de dólares frescos y tecnología de punta resulta un factor vital para reducir el riesgo geológico e iniciar las campañas intensivas de perforación.