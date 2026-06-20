El fenómeno del "desacople": las petroleras en Argentina ganan terreno pese al freno de las majors globales

El mercado energético global atraviesa un momento de corrección, pero Argentina parece haber encontrado su propio escudo protector en el shale . Durante el mes de mayo, el sector hidrocarburífero local mostró un contundente desacople frente a las tendencias internacionales. Mientras el barril de Brent aflojaba la tensión ante el optimismo de una tregua entre Estados Unidos e Irán —arrastrando a la baja a gigantes como Total, Shell, Chevron y ExxonMobil —, las energéticas argentinas lideraron las subas bursátiles.

El motor de este fenómeno es Vaca Muerta y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según indica un reciente informe de la consultora RICSA .

El trimestre dorado de YPF

El anclaje de este optimismo de mercado se encuentra en los sólidos fundamentos operativos que reportaron las compañías en el primer trimestre del año. YPF, la operadora de bandera, marcó un hito al registrar el mejor primer trimestre de su historia, con ganancias netas de US$ 409 millones y un EBITDA ajustado récord de US$ 1.594 millones.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 13.13.47 YPF vuelve al mercado local con una emisión de u$s 122 millones y mejora condiciones: menor tasa, mayor plazo y alta demanda.

Los números confirman que el epicentro del negocio se consolidó en Neuquén: el shale ya representa el 76% de la producción de petróleo de la compañía, con un promedio de 205.000 barriles diarios, lo que implica un extraordinario salto interanual del 39%.

Esta mayor eficiencia permitió desplomar el costo de extracción un 42%, ubicándolo en US$ 8,8 por barril equivalente de petróleo (boe). Como corolario, las acciones de la petrolera estatal se dispararon un 17,4% en el mes.

La ola del RIGI

El nuevo marco normativo del RIGI para el upstream ha destrabado una catarata de anuncios de inversión que prometen cambiar la escala de la industria. YPF picó en punta con la presentación del proyecto LLL Oil (Loma La Lata), un ambicioso clúster integrado de cinco bloques y 1.152 pozos que demandará unos US$ 25.000 millones.

Sin embargo, el capital internacional no se queda atrás. Chevron acaba de oficializar la mayor apuesta privada internacional bajo este régimen: US$ 13.800 millones destinados al desarrollo de shale oil en el bloque El Trapial, ubicado en el norte neuquino.

El objetivo de la major estadounidense es más que cuadruplicar su producción en el área de 280 kilómetros cuadrados, pasando de 7.000 a 30.000 barriles diarios, siempre que la infraestructura de evacuación acompañe.

El dinamismo inversor también alcanza a Pampa Energía, que reportó una producción total récord de 100.600 boe/d. Impulsada por el rendimiento de Rincón de Aranda —que ya supera los 24.000 bbl/d—, la compañía tiene en carpeta proyectos RIGI por más de US$ 6.900 millones, integrando el shale neuquino con el polo petroquímico de Bahía Blanca.

El mapa de infraestructura sumó, además, un avance clave con la aprobación gubernamental del gasoducto San Matías. Con un presupuesto de US$ 1.300 millones, este tendido estará dedicado al 100% a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL). Fuera de la cuenca neuquina, Pan American Energy (PAE) también anotó su participación con Cerro Dragón (US$ 680 millones), el primer proyecto petrolero RIGI externo a Vaca Muerta.

Superávit comercial histórico

A nivel macroeconómico, la madurez del sector está blindando las cuentas públicas. Al consolidar un perfil exportador neto, la caída internacional del crudo ya no castiga la balanza de pagos como en décadas pasadas, destaca RICSA. Por el contrario, en abril se registró un récord histórico en exportaciones de combustibles y energía, apalancado por mayores volúmenes (+53,2%).

Este desempeño generó un superávit energético de US$ 1.402 millones —el mayor registro mensual en la historia del país—. Para dimensionar su impacto, la energía por sí sola explicó el 52% del superávit comercial total de la Argentina durante ese período.

El inicio de junio anticipa que tanto Vaca Muerta como los nuevos esquemas de inversión seguirán monopolizando el protagonismo, consolidando el interés definitivo de los operadores globales en la roca madre.