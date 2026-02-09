Con logística propia de arena, Tecpetrol alcanzó un nuevo récord en Vaca Muerta

En el último tiempo, Tecpetrol dio un paso clave en Vaca Muerta al comenzar a operar su propio servicio de logística de Última Milla de arena (TLM) , un componente central para optimizar la eficiencia en la industria. La decisión empezó a materializarse en octubre, cuando la compañía acompañó con este esquema un set de fractura de Tenaris en un pad del área Los Toldos II Este .

Tras esa experiencia, la operación se extendió a otros tres pads en Fortín de Piedra , el yacimiento estrella de gas no convencional de la firma en la cuenca neuquina. "En solo 3 meses y medio el resultado ha sido extraordinario y no es casualidad, es consecuencia de un trabajo consistente de planificación, de compromiso y excelencia en la ejecución", señaló Guillermo Murphy , vicepresidente de Supply Chain de la empresa, a través de su cuenta de LinkedIn.

Resultados operativos y récords en los pads

El desempeño más reciente se registró en el pad FdP-1395, donde se alcanzó un promedio de 10 etapas de fractura por día, sin registrar horas de tiempo no productivo (NPT) asociadas a la logística.

Murphy dimensionó el volumen del operativo logístico desplegado en este período. “En solo 4 pads hemos transportado unas 170.000 toneladas – a 30 tons por camión son unos 5.600 viajes – a 100 kilómetros por viaje (round trip) son unos 560.000 kilómetros. Considerando que el perímetro de la Tierra tiene unos 40.000 km, hemos dado la vuelta al mundo unas 14 veces en 3,5 meses”, detalló.

tecpetrol Logística propia y récords de fractura: el nuevo paso operativo de Tecpetrol en Vaca Muerta. (Foto: LinkedIn)

Por su parte, en una entrevista concedida el año pasado a Econojournal, Ricardo Ferreiro, presidente de Oil & Gas de Tecpetrol, explicó que la compañía venía desarrollando capacidades propias para asegurar el abastecimiento de arena y que a ese esquema se le sumaba la incorporación de la logística de última milla en Los Toldos II Este. En ese mismo marco, Ferreiro señaló que la operadora también contrató equipos de perforación de última generación en Estados Unidos, con el objetivo de maximizar la eficiencia operativa en sus desarrollos no convencionales.

Los Toldos II Este

El área Los Toldos II Este se consolidó como una de las principales apuestas de crecimiento de Tecpetrol en petróleo no convencional dentro de Vaca Muerta. Ubicado al norte de Neuquén, en la zona de influencia de Rincón de los Sauces, el proyecto fue concebido bajo una lógica de desarrollo intensivo, similar a la que permitió escalar rápidamente Fortín de Piedra en gas.

La compañía comprometió inversiones del orden de los 2.000 millones de dólares para llevar adelante el desarrollo, con un objetivo de producción que apunta a los 70.000 barriles diarios.

El avance del proyecto moviliza a proveedores nacionales y genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos. A medida que se acelera la curva de desarrollo, la demanda de servicios, insumos y logística crece en paralelo, lo que explica la decisión de integrar funciones clave dentro de la operación.

tecpetrol criptomonedas.jpeg Se realiza minado de criptomonedas en el área Los Toldos II Este, que opera Tecpetrol en Vaca Muerta.

Según datos de la operadora, más de 600 empresas nacionales participan de la propuesta y se prevé que ese número alcance las 1.000 firmas.

A comienzos del año pasado, durante el evento Vaca Muerta Insights 2025, Ferreiro puso el foco en las exigencias técnicas que implica el avance de Los Toldos II Este y en la decisión de continuar con un esquema de alta intensidad operativa. “Aquí trabajamos con cuatro horizontes distintos y un diseño de pozos en configuraciones de ocho pozos con fractura simultánea”, señaló el ejecutivo.

El avance del proyecto se apoya en la estructura industrial y financiera del Grupo Techint, que respalda las inversiones requeridas para escalar la producción. Ese soporte incluye desde la ingeniería y construcción de pozos hasta las obras asociadas al procesamiento y la evacuación de los volúmenes producidos. En ese contexto, Ferreiro sostuvo que “nuestro músculo financiero y técnico nos permitirá responder rápidamente a esta ventana de oportunidad”.