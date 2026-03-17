¿Cómo bajar los costos de Vaca Muerta?, respuestas de Vista y Tecpetrol

el panel “Vaca Muerta como play consolidado de petróleo y gas” reunió a Vista, Quintana y Tecpetrol

Cuando ya habían pasado Rolando Figueroa (gobernador de Neuquén), Horacio Marín (presidente y CEO de YPF) y María Tettamanti (secretaria de Energía de la Nación) por el escenario de Vaca Muerta Insights , llegó el momento del panel “Vaca Muerta como un play consolidado de petróleo y gas”. En ese marco Vista y Tecpetrol compartieron su análisis de la cuenca y hablaron de cómo bajar los costos en el oil & gas.

“El desafío pasa desarrollar por el hub Norte, todas las áreas importantes están ahí. Eso significa incorporar sets de fractura, de arena, acueductos para alimentar tres sets en simultaneo y una planta de tratamiento en proceso de construccion. Hay muchas cosas que hay que trabajar para lograr los objetivos de competitividad y productividad. Es una manera de poner en valor estoy activos”, dijo Ricardo Ferreiro, presidente de Exploración y Producción en Tecpetrol.

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José Biondi, gerente de Innovación y Tecnología de Vista Energy, señaló: “Necesitamos ser más competitivos. Un ejemplo que en Vista nos ha permitido reducir los costos es nuestro foco en las arenas de cercanía. Estamos bombeando arena muy cerca de nuestra operación”.

“Estamos en un momento de inestabilidad mundial que pone en relevancia la importancia de la seguridad energética. Nosotros tenemos un recurso espectacular, que es Vaca Muerta, para dar respuesta a esa necesidad”, dijo el ejecutivo de Vista.

Y agregó: “Si queremos mantener una buena tasa de retorno y ser cada vez mas renables para dar respuestas agiles a este momento global, necesitamos ser cada vez más competitivos", aseguró.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Vaca Muerta Play consolidado -VERTICAL- Omar Novoa

Entre la expansión y los desafíos

El encuentro se desarrolla en un momento de fuerte expansión de Vaca Muerta, impulsado por la construcción de proyectos estratégicos de infraestructura en midstream, transporte y evacuación de petróleo hacia el Atlántico.

Si bien estos avances son clave para sostener el crecimiento de la producción, al mismo tiempo generan interrogantes sobre el financiamiento de las inversiones en upstream, particularmente en la perforación de nuevos pozos durante 2025 y 2026.

A lo largo de los paneles se analizó el escenario internacional, la fuerte suba del precio del petróleo y la necesidad de las compañías de optimizar costos, mejorar la eficiencia operativa y mantener sus planes de desarrollo.

En una etapa de redefinición estratégica —caracterizada por la necesidad de ampliar la infraestructura, sostener los niveles de inversión y consolidar mercados de exportación—, Vaca Muerta Insights busca crear un espacio de diálogo para anticipar tendencias y contrastar visiones entre los sectores público y privado.

La jornada tiene como objetivo aportar claridad sobre tres ejes centrales: el potencial de crecimiento de la producción, las condiciones macroeconómicas necesarias para impulsar nuevas inversiones y el rol estratégico que jugarán los proyectos de infraestructura en la consolidación de Vaca Muerta como plataforma exportadora de energía.