Ceraweek 2026: el CEO de Chevron respaldó las reformas de Javier Milei

Houston, Texas. Enviado especial. El CEO global de Chevron , Mike Wirth , eligió el evento energético más importante del planeta para respaldar el rumbo económico de Argentina. Durante su presentación en CERAWeek by S&P Global, en Houston, el ejecutivo destacó la gestión de Javier Milei y el rumbo político para el desarrollo masivo de Vaca Muerta.

En diálogo con Daniel Yergin, vicepresidente de S&P Global, historiador económico y consultor estadounidense en los sectores energético y económico, el directo consideró que "La geología es excelente. El problema histórico de Argentina habitó sobre la superficie: el entorno de inversión". Y detalló que las rigideces laborales y las restricciones para importar equipos o exportar crudo frenaron durante años el verdadero potencial de la formación no convencional.

Sin embargo, el ejecutivo marcó un punto de inflexión definitivo con la actual administración nacional. "Con el presidente Milei esos obstáculos se abordan de manera sistemática y notamos avances reales", subrayó el CEO. Yergin validó de inmediato esa lectura analítica y concluyó ante la audiencia que el atractivo de Vaca Muerta para la inversión extranjera comienza a mejorar.

"Estamos muy conformes con la geología y esperamos que, con estas mejoras en el entorno, la producción del país continúe creciendo", respondió el CEO de Chevron.

Destacó la excelencia geológica de la cuenca neuquina y valoró la mejora concreta en el clima de negocios que impulsa el gobierno nacional.

Sinergia tecnológica con el Permian

Más allá del análisis sobre la política macroeconómica, Chevron acelera su eficiencia operativa en el upstream. Wirth confirmó la reestructuración de todos sus activos de shale bajo una única organización global. Esta decisión corporativa permite transferir tecnología, personal y experiencia de manera ágil entre distintas cuencas no convencionales.

La compañía aplica en la actualidad químicos avanzados para optimizar la recuperación de hidrocarburos. Estas técnicas, ya probadas con éxito en el Permian basin estadounidense, desembarcan ahora en otros bloques del portfolio. Wirth anticipó que estas transferencias tecnológicas reducen costos y elevan la productividad en operaciones clave como Loma Campana, el core hub que la firma desarrolla junto a YPF.

Días atrás, tras una serie de reuniones con inversores internacionales durante el evento Argentina Week, realizado en Nueva York, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aseguró que la petrolera estadounidense Chevron "nunca había garantizado en ningún lugar del mundo inversiones y las garantizó para la provincia del Neuquén".