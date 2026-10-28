AOG: Finning CAT sumará 500.000 HP en compresión y tres flotas de fractura a gas

En el marco de la Argrntina Oil and Gas ( AOG ) Patagonia 2026, Marcelo Suárez, gerente de Power Systems de Finning CAT, se refirió el peso de la compañía en la actividad de la cuenca. En diáologo con +E , dijo que los motores Caterpillar concentran alrededor de 85% del segmento. “Los motores amarillos, siempre”, resumió.

Suárez distinguió los dos términos que definen su área. En Power la empresa engloba el powertrain o sistema de potencia: motor, transmisión y bomba. Incluye el fracturador, la compresión de gas en boca de pozo (el motor que mueve el compresor) y los motores que accionan bombas. Energía , en cambio, se refiere a la generación eléctrica. Como ejemplo, citó los generadores que garantizan el funcionamiento 24/7 de un data center.

La presencia de Finning CAT abarca toda la cadena. “Somos transversales”, afirmó. Su línea de productos atraviesa el upstream, el midstream y la distribución, con el bombeo. También alcanza la etapa previa al pozo: el equipo de perforación es eléctrico y utiliza cuatro o cinco generadores Caterpillar que aportan la energía para la bomba de lodo y la lubricación.

Las cifras clave

El ejecutivo estimó que, solo con equipos Finning Caterpillar, la compresión de gas supera los 600.000 caballos de potencia instalada. En fractura, calculó un mínimo de 300 equipos de 2.500 HP, es decir, unos 750.000 HP.

Sobre el crecimiento interanual de entre 16% y 18% a septiembre, Suárez señaló que buena parte proviene de una mayor eficiencia en el uso del capital por parte de las empresas de servicio. “Hoy en fractura se trabaja 22 horas al día, 7 días por semana. Hace 2 años no trabajabas 22 horas por día”, precisó.

Planificación con dos años de anticipación

Ante la curva de crecimiento hacia 2035 que se mostró en el evento, la pregunta clave es: ¿cómo absorbe el proveedor esa presión? Suárez respondió que su proveedor más importante es la propia fábrica de Caterpillar, que entrega el motor o el generador con el que Finning arma la aplicación o paquete.

“Nosotros trabajamos con muchísima, muchísima planificación”, subrayó, y agregó que en un contexto dinámico “la planificación es clave”. Explicó que esa planificación no se limita a la planta: también incluye la hipótesis de distintos escenarios y la preparación para cada uno.

Ante la consulta por YPF, Suárez aclaró que la demanda está evaluada para todo el mercado y, en el caso de la petrolera, proyecto por proyecto. “Nosotros colocamos órdenes en fabricación pensando en estos proyectos de YPF hoy hace más de 2 años”, detalló.

Sobre la cantidad de equipos, proyectó que a los 600.000 HP instalados en compresión se sumarán 500.000 HP adicionales.

Tecnología: kits para evitar la obsolescencia

Frente a la posibilidad de que un equipo más eficiente y de menor tamaño reduzca las unidades necesarias, Suárez explicó que Caterpillar ya considera la tecnología que estará probada, testeada y lista para producción dentro de dos años. “Cada equipo que sale sale con la última tecnología vigente”, afirmó.

Además, cuando el costo resulta razonable, la fabricante lanza un kit de actualización para llevar el modelo anterior al nuevo. La actualización se aprovecha en el momento de una reparación o un mantenimiento mayor. “No quiero que tu equipo quede obsoleto”, planteó.

Del diésel al gas

En materia de eficiencia, Suárez habló de más potencia con mayor eficiencia térmica y menor generación de contaminantes. En fractura, los equipos diésel de 2.250 y 2.500 HP pasaron por los kits DGB, que sustituyen hasta 65% del diésel por gas y mejoran costos y emisiones.

El próximo paso es el Gas Mechanical System, un equipo de 3.600 caballos. Los primeros llegan hacia fines de este año. Suárez estimó que de aquí a 2030 habrá tres flotas de fractura 100% a gas.

Con 63 años y 40 en la industria petrolera, Suárez reconoció que esperó este momento durante décadas. “Nunca viví esto”, admitió. “Soy un privilegiado en tener la oportunidad de vivir por fin la expansión, este boom energético que tanto se habló y recién hoy estamos viviendo”.