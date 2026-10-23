Bodega Familia Schroeder llevó una selección de sus vinos a la AOG Patagonia 2026

Neuquén tiene en el petróleo y el gas uno de sus principales motores económicos, pero su entramado productivo incluye otras actividades con historia propia. Una de ellas es la vitivinicultura, representada en la AOG Patagonia 2026 por Bodega Familia Schroeder , que llevó sus vinos al Espacio DUAM.

"Siempre es un gran honor formar parte, tanto de esta expo como de las ediciones en Buenos Aires", contó Belén del Moral , responsable de Hospitality de la bodega en una entrevista con MasE. Sobre la edición neuquina, destacó la dimensión que alcanzó la exposición y la posibilidad de participar de un encuentro que reúne a empresas y referentes de la industria energética.

Los vinos que presentó Bodega Familia Schroeder en la AOG

La bodega llevó una selección de su producción, con variedades como Pinot Noir y Malbec, además de etiquetas de las líneas Saurus Estate y Barrel Fermented. La propuesta incluyó también a Familia Schroeder, la línea insignia de la firma.

Entre sus vinos se encuentra un blend de Pinot Noir y Malbec, elaborado con un 60% de la primera variedad y un 40% de la segunda, explicó Del Moral durante la entrevista en el stand.

La combinación reúne dos cepas con una presencia destacada en la vitivinicultura argentina. El Pinot Noir encontró en la Patagonia condiciones favorables para su desarrollo, mientras que el Malbec es una de las variedades más reconocidas del país, especialmente por su producción en Mendoza.

Además de estas etiquetas, la bodega cuenta con otras líneas, como Saurus Select, Pinot Noir Tardío, Ediciones Limitadas y Alpataco.

Bodega Familia Schroeder y el desarrollo vitivinícola en Neuquén

La historia de Bodega Familia Schroeder comenzó en 2001, cuando Herman Heinz Teodoro Schroeder, hijo de inmigrantes alemanes pioneros en la Patagonia, decidió invertir junto con sus hijos en el desarrollo de viñedos.

El establecimiento está ubicado en San Patricio del Chañar, a unos 53 kilómetros de la ciudad de Neuquén, una zona que se consolidó como uno de los principales polos vitivinícolas de la provincia. La finca cuenta con 140 hectáreas de viñedos y utiliza agua del río Neuquén, proveniente del deshielo de los Andes, para el riego por goteo.

Las condiciones climáticas de la región favorecen el desarrollo de las uvas tintas y contribuyen a mantener la sanidad de los cultivos. Estos factores forman parte de las características del terruño patagónico, donde la vitivinicultura se desarrolló en un entorno de clima seco y amplitud térmica.

La bodega también tiene particularidades en su diseño. Construida contra la barda e integrada al paisaje, cuenta con cinco niveles que permiten aprovechar la fuerza de gravedad durante el proceso de elaboración. De esta manera, se reduce el uso de bombas y se limitan los procesos oxidativos desde la uva hasta el vino terminado.

La AOG Patagonia 2026 se realizó del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén, con más de 500 expositores y una agenda centrada en la industria hidrocarburífera. En ese marco, Bodega Familia Schroeder compartió espacio con empresas operadoras y proveedoras del sector, en una muestra que convocó a referentes de distintas actividades vinculadas con la economía regional.