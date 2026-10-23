AOG Patagonia 2026: Calfrac suma wireline y proyecta un tercer set de fractura para 2027

Adrián Martínez, director general de la división Argentina de Calfrac, durante la entrevista en la AOG.

La compañía de servicios petroleros Calfrac consolida su presencia en la cuenca neuquina con una cartera que ahora abarca cuatro servicios : fractura, coiled tubing, cementación y wireline. Adrián Martínez, director general de la división Argentina, dialogó con +E en el marco de la Argentina Oil and Gas 2026 ( AOG ) Patagonia sobre el crecimiento de la firma, la incorporación de bombas a gas y los planes de inversión para 2027.

La ínea de wirelline es última línea es la novedad de la empresa. “Es algo novedoso para nosotros: este año arrancamos con toda la planificación”, explicó el directivo, quien confirmó que la compañía ya trabaja con su propio equipo de wireline. Los planes de crecimiento en esa área siguen. “Ya estamos hablando con Canadá para traer otra unidad en 2027”, anticipó.

La firma lleva 18 años en el país y, según el ejecutivo, creció bastante en los últimos cinco o seis años. Al comparar su posición con la de las dos mayores del sector, Halliburton y Schlumberger, Martínez sostuvo: “Hacemos exactamente lo mismo que ellos”. Agregó que mantiene “muy buena relación” con los dos gerentes de país.

Fractura: dos sets y un tercero en estudio

Calfrac cuenta hoy con dos sets de fractura de gran tamaño. Con unas 10 bombas más podría armar un tercer set, que la compañía evalúa para 2027.

En total, la firma dispone de 80 bombas en Argentina. Hay algunas de 2.500 HHP y muy pocas de 2.200. En una operación de fractura, la empresa procura mantener 27 bombas en campo, para trabajar con mayor comodidad y eficiencia.

Bombas a gas: pruebas en locación

La compañía prueba tecnología de bombas a gas construidas en Argentina. Hoy hay tres en locación, y Martínez aseguró que “bombean excelente”. Estas unidades tienen 2.000 HHP y, según el directivo, entregan toda su potencia.

El ejecutivo marcó la diferencia con los equipos convencionales de la flota: “Las de nosotros son de 2.500, pero cuando son de 2.500 a gasoil no puedes sacarle toda la potencia”.

Además, 20 bombas de la flota ya tienen un sistema llamado dual fuel kit, que ayuda al motor a usar gas, aunque no es 100% gas. El objetivo, según Martínez, es “al 2027 ya ir migrando a bombas de gas”.

Eficiencia: mangueras de alta presión

En materia de eficiencia, la empresa reemplazó componentes de hierro por mangueras de alta presión. El cambio también apunta a la seguridad del personal. “Antes teníamos muchas fugas cuando estás bombeando con la alta presión”, recordó Martínez, quien explicó que la línea de hierro tiene muchas curvas y muchos componentes.

Con las mangueras, el mantenimiento entre etapas resulta más simple. “Terminamos una etapa de fractura y a los 7 minutos ya estamos bombeando de nuevo”, afirmó. Y resumió el criterio: “Que la gente trabaje menos y que el equipo trabaje más”.

Según el directivo, cada etapa de fractura dura alrededor de 1 hora 50 minutos o 2 horas, según el volumen de arena y de agua.

Coiled tubing y cementación, en expansión

En coiled tubing, la empresa tiene cinco unidades en el país: tres de 2 3/8 y dos más chicas. Tras ganar un contrato muy grande en julio, construye dos unidades adicionales, que llegarán en febrero y en marzo. Las de 2 3/8 ya están comprometidas, por lo que la compañía analiza qué otros equipos incorporar.

En cementación, la demanda superó la capacidad instalada. Calfrac realiza entre 40 y 50 cementaciones por mes y, según Martínez, “ya no podemos más con los equipos que tenemos”. Por eso el board aprobó un capex para comprar dos sets más de cemento.

Inversión: revisión anual

Consultado sobre el capex que exigirá un desarrollo proyectado a diez años, el director explicó que la compañía lo revisa año a año. La reunión con el board se realiza en diciembre, y para entonces la empresa ya tiene una idea del trabajo esperado para 2027.

Martínez destacó el respaldo de la casa matriz: “El board no nos ha detenido”. Recordó que hace dos años la compañía hizo “una inversión muy grande” al implementar el segundo set de fractura. “Nos lo aprobaron y lo pusimos a trabajar, y eso es lo que importa”, cerró.