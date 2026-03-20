Guiscardo: El plan para ahorrar US$ 30M anuales por set de fractura en Vaca Muerta

En el marco del evento Vaca Muerta Insights 2026 , Marcelo Guiscardo, fundador de QM Equipment y presidente del Cluster de Energía de Mar del Plata, compartió una visión profunda sobre la evolución operativa en la cuenca neuquina. La industria atraviesa una transformación donde la innovación técnica ya no es una opción , sino un requisito para la supervivencia y la competitividad global.

Uno de los puntos más fuertes de la charla con Guiscardo fue el impacto económico del combustible en las operaciones de fractura. La diferencia de precio entre el gasoil y el gas natural, en términos equivalentes, genera una oportunidad de ahorro masiva para las operadoras.

En diálogo con +e, Guiscardo detalló cifras contundentes: "Si vos pudieras reemplazar un set convencional de diésel por un set convencional de gas... Te ahorrás entre 20 y 30 millones de dólares por año". Dado que un set de fractura tiene un costo aproximado de 40 millones de dólares, el equipo se paga solo en un periodo de entre un año y medio a dos años gracias a este ahorro.

Este cambio no solo impacta en la hoja de balance, sino también en la logística y el medioambiente. Actualmente, gran parte del diésel utilizado se importa de Estados Unidos, llega en barco, se traslada en camión hasta Neuquén y luego al yacimiento. El uso de gas local elimina esta cadena de transporte, reduce el deterioro de las rutas y minimiza el riesgo de accidentes viales.

Entrevista Marcelo Guiscardo - QM

Potencia y presión: El desafío de la roca dura

La geología de Vaca Muerta impone exigencias técnicas superiores a las de otras cuencas mundiales. Mientras que en Estados Unidos se fractura habitualmente con presiones de entre 8.000 y 9.000 PSI, en Argentina la formación requiere alcanzar los 11.500 PSI debido a la dureza de la roca, que en ciertas zonas presenta basalto.

Para enfrentar este desafío, la industria incrementó la potencia aplicada (HP). Guiscardo destacó el caso de Tenaris, que saltó de 2.000 a 3.000 HP mediante el uso de motores 3516, marcando un hito global en la aplicación de estos motores para fractura. Esta mejora permite bombear entre 12 y 13 barriles por minuto, superando ampliamente los 5 o 6 barriles de tecnologías previas.

La innovación también incluye motores Waukesha, tradicionalmente ajenos a la fractura, que hoy operan con éxito para empresas como Vista y Calfrack, alcanzando ritmos de trabajo de hasta 20 horas por día. “Andan bárbaro”, dijo.

Fracturador bomba de gas set Vaca Muerta set de fractura 1.jpg Vaca Muerta en el centro de la escena.

QEM: Liderazgo nacional y expansión a la minería

La empresa QM Equipment consolidó una posición dominante en el mercado de infraestructura para fractura. Según los datos aportados por Guiscardo, la compañía construyó 450.000 HP de un total de un millón de HP operativos en Vaca Muerta. Si se considera solo el equipamiento nuevo, QM Equipment fabricó casi la totalidad de los 500.000 HP modernos presentes en el país.

Sin embargo, el directivo mira más allá de los hidrocarburos. Ante la imposibilidad de duplicar o triplicar indefinidamente el parque de sets de fractura en Argentina, la empresa busca diversificar sus servicios hacia la minería de litio.

Guiscardo sostuvo que la industria del petróleo y gas posee años de ventaja en tecnología de seguridad y procesos que resultan aplicables a la minería. Al comparar la situación local con Chile, afirmó que Argentina se encuentra 30 años atrás en desarrollo minero, lo que representa un campo fértil para el crecimiento.

El futuro: Importaciones y offshore

Respecto al abastecimiento de equipos, Guiscardo se mostró pragmático frente a la llegada de entre 50 y 70 sets de fractura importados para suplir la demanda creciente. "Eso de quejarse, ir a pedirle a papá que te ayude, no sirve", sentenció, subrayando la importancia de la competencia y la adaptación tecnológica.

Finalmente, el interés por el offshore permanece intacto. El directivo observa con atención la actividad en Uruguay, donde Chevron inició trabajos de sísmica y planea perforar el próximo año. Dada la continuidad geológica, Guiscardo mantiene expectativas positivas para la plataforma argentina, alineándose con proyecciones que prevén alcanzar producciones de un millón a un millón y medio de barriles antes de que el offshore tome el relevo principal.