Los países que sacan tajada del parate de Vaca Muerta

En el cuarto trimestre del 2019, las ventas de Tenaris se vieron afectadas por la desaceleración de la actividad en la Argentina y los precios más bajos en el continente americano. "La ganancia del período para los accionistas aumentó 42% con respecto al período anterior debido a que registramos un cargo por impuesto a las ganancias bajo durante el trimestre, mientras que en el trimestre anterior el cargo por impuestos se vio afectado negativamente por el impacto de devaluaciones monetarias, principalmente en Argentina y México", indica el informe.

Al concluir el último trimestre del año pasado de la empresa Tenaris, el flujo de efectivo originado en actividades operativas ascendió a u$s 264 millones, que incluyó una reducción en los inventarios de u$S 117 millones. Tras las inversiones en activos fijos e intangibles en el orden de los u$s 80 millones y pagos de dividendos de u$$ 153 millones, la posición neta de caja de Tenaris ascendió a u$s 980 millones.

"Se prevé que la actividad de perforación offshore en América Latina, que aumentó en México y Guyana en 2019, continuará creciendo, en particular en Brasil, mientras que la actividad de perforación en las formaciones de shale de Argentina, que disminuyó notablemente hacia fines de 2019, es improbable que se recupere rápidamente ya que la incertidumbre constante acerca del clima de inversión ha llevado a las compañías petroleras y de gas a postergar las nuevas inversiones en Vaca Muerta", sostiene Tenaris.

Tenaris, que es subsidiaria de Techint al igual de Tecpetrol, adquirió una la empresa IPSCO para consolidar más su posición en el sector. "A pesar de la menor demanda de mercado en los EE.UU. y Argentina y los precios más bajos en el continente americano, prevemos incrementar las ventas en 2020 con la expansión de nuestra posición en el mercado estadounidense mediante la integración de IPSCO y mayores ventas de productos premium para proyectos de perforación offshore", apuntó en su documento.

Tenaris informó que sus venta en 2019 disminuyeron 5% en comparación con la actividad de 2018, fruto de la menor actividad de perforación en Canadá y Estados Unidos y menores ventas en Medio Oriente y África. Para concretar más negocios en Asia, le empresa que lidera Paolo Rocca integró a Saudi Steel Pipe y obtuvo buenos clientes que tienen proyectos de gas offshore en India. Sin embargo, las turbulencias en Medio Oriente y la reducción de los inventarios de Aramco tuvieron su coletazo.

