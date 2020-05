Las pymes que son subcontratistas y tercerizadas no serían reconocidas por las operadoras en el marco del acuerdo salarial con los petroleros , por lo que los sueldos de 10.000 trabajadores están pendientes de las negociaciones con el gobierno nacional y las cámaras empresariales. Las empresas locales activaron el alerta ante esta interpretación que hicieron las compañías de abonar el sueldo de los suspendidos de su personal directo y de contratistas, no así del resto de la cadena solidaria.

El acuerdo salarial implica el 60% de lo percibido habitualmente para los operarios petroleros que estén en stand by por la abrupta caída de la actividad en los yacimientos, debido al derrumbe de la demanda de combustibles y la imposibilidad de evacuar la producción al ritmo previo a la pandemia. Si las pymes no entran en el acuerdo, agudizarán su ahogo financiero y se teme que no puedan pagar en tiempo y en forma los sueldos.

La Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene) y la Cámara Empresarial Industria Petrolera y Afines de Neuquén (Ceipa) están realizando gestiones, con apoyo del sindicato de base que conduce Guillermo Pereyra y del gobierno provincial. Han enviado notas a los ministerios nacionales de Trabajo y de Desarrollo Productivo para que intercedan con las operadoras y empresas de servicios multinacionales.

Consultado por +e, Daniel González de Fecene señaló que más de la mitad de las empresas que integran la federación son "indirectos" con las operadoras y están en esta situación de incertidumbre. "Hemos llevado los reclamos para que nos reconozcan los beneficios de ATP (para el pago de los sueldos de las pymes). Estamos como actividad excenta, pero lo cierto es que tenemos poca actividad", apuntó.

Ceipa, que integra la federación, va por esas gestiones y hasta tiene un informe de la crisis. Una encuesta con sus asociados concluye que el gran cuello de botella será en junio, puesto que en la industria de servicios petroleros se cobra a las operadoras de 30 a 90 días. Al 11 de abril, un 60% de las pymes restaba sin recursos financieros para abonar sueldos de abril completos, el 75% el sueldo de mayo y el 80% recurría a solicitar crédito.

Las pymes expusieron estos planteos en una videoconferencia con diputados nacionales y dirigentes sindicales hace una semana, organizado por Fecene. Los tres ejes que se abordaron como principales preocupaciones del sector fueron la necesidad de definiciones sobre el precio sostén del petróleo, la sostenibilidad de la cadena de valor con las pymes y los ingresos por regalías de las provincias.

"Aunque acordaron suspensión del 80% de los trabajadores y la reducción salarial con el gremio, las grandes petroleras, incluida YPF, avisaron que sólo se harán cargo de sus planteles directos y el de las multinacionales de servicios especiales. Así, dejan libradas a su suerte a las empresas regionales que hoy emplean unos 10.000 trabajadores en la región y otro tanto en el resto del país", indicó el diputado Darío Martínez ayer, alertado por esta situación.

Martínez dice que las petroleras no cumplen con el acuerdo salarial