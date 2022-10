El Sindicato Petrolero negó las acusaciones de un concejal de Añelo

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa respondió al comunicado difundido por el concejal Fernando Banderet , representante de Unión Popular (UP), dado que señaló al gremio de un hecho de violencia, aún no fue esclarecido. El político añelense denunció que su vehículo fue baleado ayer martes y acusó a "manos anónimas" relacionadas al sindicato petrolero.

“Esas manos no fueron identificadas, pero le sirven al concejal Banderet para apuntar su dedo acusador hacia una organización que no sería de su agrado”, contestaron autoridades del sindicato.

El concejal de Añeloconfirmó que nunca tuvo problemas con la organización sindical, “salvo un mensaje intimidatorio que recibí el pasado viernes de parte de un integrante”. Banderet detalló que durante el festejo por los 107 años de Añelo, en las inmediaciones, hubo una pelea entre trabajadores y él intercedió para calmar la situación y en ese momento un gremialista lo amenazó.

“Es de una soberana pobreza intelectual la actitud de Banderet al querer adjudicar un evento aislado e individual a una elaboración criminal de una institución”, señalaron representantes del gremio petrolero. Desde el espacio conducido por Marcelo Rucci, criticaron al concejal: "Nada ha hecho por la ciudad que dice representar. Ahora, lanzado en campaña, mediante falsedades y películas ficticias pretende salir a sacudirse la modorra de su incapacidad".

El Sindicato Petrolero adelantó que sus abogados citarán a Banderet para que exhiba las pruebas de la denuncia contra el gremio. “No podemos permitir que las fiebres electorales de un edil ignoto nos arrastre al barro de sus actividades”, aseguraron.

"El edil se refiere a un incidente durante un acto político, como desencadenante del evento denunciado. Es insólito como vincula hechos aislados y sin más pruebas que una frase suelta en el viento", cuestionó la organización sindical en el comnunicado. "No está en nuestra idiosincrasia el uso de la violencia, sino más bien lo contrario, y así lo ratifican las conquistas laborales fruto del diálogo y la negociación", remarcó.

"Quizás el edil debería buscar en sus actividades o conductas el vínculo requerido para justificar lo que señala como atentado. No pueden levantar falsas denuncias para victimizarse porque la política no le da los frutos que pretende. Parece que Baderet supone que acusarnos en vano le dará la la fama que su impericia no le genera", subrayó el sindicato.

"Desmentimos de manera rotunda la mendacidad públicamente expresada e informamos que nuestros abogados han recurrido al Ministerio Público Fiscal para pedir que citen a Banderet a exhibir las pruebas que nos vinculan con lo que denuncia. No podemos permitir que las fiebres electorales de un edil ignoto nos arrastre al barro de sus actividades. La política se juega en las urnas y jamás en la intimidación o en el escarnio infundado", plantea finalmente el comunicado.