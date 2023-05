Rucci: "Voy a ver qué nos traen y después vemos si levantamos el paro"

Si bien el Ministerio de Trabajo de la Nación intervino rápidamente, el secretario general del gremio Marcelo Rucci aseguró que no van a levantar la medida de fuerza "hasta que digan qué van a hacer con la seguridad de la gente".

El paro se lanzó de manera sorpresiva, luego de la advertencia del jueves pasado de la Comisión Directiva del Sindicato de que pasaría a medidas de acción directa tras el grave accidente que sufrió un electricista mientras trabajaba en un equipo en el yacimiento Agua del Cajón, operado por Capex.

La protesta paralizó todos los equipos que operan en Vaca Muerta, y sólo quedaron guardias mínimas que garantizan la fluidez de la producción de petróleo y gas, actividad que también puede resultar afectada si el conflicto escala en las próximas horas.

"Hemos dejado guardias mínimas en los lugares críticos para que no suceda nada grave. El resto está todo parado", dijo el titular del gremio de base a LU5, a la vez que aseguró que la protesta sólo afecta a los yacimientos, desmintiendo rumores de cortes de ruta.

"Ayer a la tarde, una hora después de lanzado el paro, el Ministerio de Trabajo ya estaba tomando cartas en el asunto", señaló Rucci.

"No voy a levantar porque ya hemos tenido acciones y nunca han solucionado. Voy a ver qué nos traen y después vamos a ver si levantamos el paro", aseguró.

Aseguró que Trabajo no puede llamar a conciliación obligatoria en el conflicto, tal como pidió ayer la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) "porque esto no es un problema de salarios, sino de seguridad que está expuesto en cada órgano del Estado, de las cámaras empresariales, y no han hecho nada, con un desprecio increíble por la vida de la gente".

"Cuando tuvimos el accidente en refinería (NAO de Plaza Huincul) nos pidieron un tiempo para tener un protocolo, la evacuación rápida ante los accidentes y no han hecho nada", dijo el secretario general de Petroleros Privados.