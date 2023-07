"Más que promoción, es una liquidación por cierre"

En esta línea, la secretaria de la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara baja, advirtió: "El oficialismo pretende hacer pasar esta comisión como una escribanía cuando nunca la hicieron funcionar".

"Mis críticas no son vacías, en ese Plan de Transición tratan el tema ‘resiliencia del sistema energético’, con el objeto de prevenir riesgos en el sistema. En 2021 presenté un proyecto sobre infraestructuras críticas en materia de energía, que intenta mejorar los sistemas para prevenir riesgos masivos y cuyos costos son imposibles de cuantificar y prever de antemano, antes inclusive de los cortes masivos de energía eléctrica en Buenos Aires y ni siquiera ha sido tratado en esta comisión", le señaló Latorre a la funcionaria de energía.

Respecto a la propuesta oficial para la federalización del desarrollo energético, Latorre deseó que "eso se traduzca en el reconocimiento de jurisdicción provincial de las represas hidroeléctricas, tal como propuse en un proyecto recientemente".

"En esa planificación de último momento, pretenden vendernos este proyecto de Promoción del GNL, que más que de promoción, yo lo llamaría una liquidación por cierre de un gobierno decadente y sin planificación que remata los últimos activos ajenos antes de irse", advirtió Latorre.

"Esos proyectos celebrados entre YPF y Petronas, que entre dientes vienen a contarnos, para exponer la necesidad de la promoción de GNL han sido objeto reiterados de pedidos de informes acerca de su contenido y alcance, obviamente por la inacción de esta comisión, nunca se le dio curso", recalcó la diputada.

"Ustedes son muy selectivos, para transparentar el contenido de los convenios YPF es una S.A. y no tiene por qué brindar tal información; pero para pedir beneficios hechos a medida es la empresa de bandera y todos los argentinos tienen que hacer esfuerzos contributivos a su favor", agregó.

"Todo se enrarece más si agregamos a la opacidad sobre los convenios, las acusaciones que pesan sobre la empresa Malaya que nos traen de socia", aseguró la legisladora mendocina y destacó que "diferentes medios del mundo de hace poco más de un mes publican títulos como estos: “Malasia investiga por supuesta corrupción a la petrolera estatal Petronas”; “Exejecutivo de Petronas enfrenta 37 cargos de corrupción y seis cargos contra el lavado de dinero”; “Nueve detenidos en presunto caso de corrupción de Petronas”.

Jimena Latorre UCR Mendoza.jpeg

"La empresa YPF la semana pasada no supo contestar acerca de las reservas comprobadas y expresamente manifestó que el precio de producción era confidencial y entonces me pregunto: ¿Confidencial? ¿Cómo los convenios con Petronas? ¿Por qué hay que garantizarle beneficios que no tiene ninguna otra actividad en el país a ciegas, con un cheque en blanco?", sostuvo Latorre y le preguntó a Royón: "¿Sabe cuántas son las reservas comprobadas de gas que permitan contractualizar a largo plazo para sobre esos contratos apalancar las inversiones y financiamiento? ¿Por qué primero no se certifican reservas y luego se solicitan los beneficios?".

"Hay algo que queda claro de este régimen de promoción y es que el gobierno reconoce abiertamente la inestabilidad económica en la que han sumido al país. Pero, reconocer las inconsistencias macroeconómicas de la coyuntura, mediante garantías para los próximos 30 años seria convalidar un riesgo argentino, que en lugar de bajar el costo de capital podría incrementarlo", señaló Latorre.

"La plana mayor de YPF, vino a iluminarnos respecto de los beneficios del proyecto con Petronas y nos dio un dato muy interesante y positivo. El costo de desarrollo por barril en dólares viene cayendo sostenidamente desde 2016, paso de casi 20 a 8 dólares, incluso por debajo del yacimiento más productivo de Estados Unidos (Permian). La pregunta sería, si somos tan productivos ¿para qué beneficios fiscales por 30 años? ¿Cuál es la necesidad de beneficios fiscales, como la tasa diferencial al impuesto a las ganancias que como todos saben es coparticipable y por lo tanto afecta los ingresos del resto de las provincias?", preguntó la diputada.

"La verdad es que para venir acá a discutir políticas públicas a ustedes les falta un supuesto previo, la confiabilidad", le dijo Latorre a Royón en la reunión de este martes.

Asimismo, explicó: "el gobierno no ha hecho otra cosa que violar los marcos regulatorios vigentes encontrándonos en una situación de absoluta gravedad institucional ya que los Entes Nacionales siguen intervenidos sine die, siguen desfilando interventores sin antecedentes técnicos para la función y sin rendir absolutamente ninguna cuenta de gestión. Intervienen las empresas, aumentan tarifas en forma discrecional, de la misma forma que segmentan subsidios como parte de un relato oportunista y populista que en la práctica no resuelve ni explica los problemas de los usuarios".

"¿Usted puede mirar a la cara a cualquier argentino de a pie y decirle que no puede prever cuánto menos va rendir su sueldo a fin de mes, ni cuánto más lo va a asfixiar la presión impositiva, ni por cuánto tiempo van a mantener las mismas políticas económicas para que pueda ahorrar en su moneda, en cambio, que a YPF por 30 años sí le va a garantizar estabilidad fiscal, estabilidad cambiaria y estabilidad regulatoria, sin dimensionar el compromiso de los fondos públicos, ni el gasto tributario que ello significa? Señora, sin macro no hay micro medida de nadie", cuestionó Latorre.