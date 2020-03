Gas: se estanca buena parte de la producción nacional

El organismo técnico, que agrupa a ex secretarios de Energía de la Nación, expresó en su último informe de tendencias del sector, que la producción aumentó “solo 0,8% de forma interanual en enero del 2020” respecto del mismo mes de 2019, al mismo tiempo que ve una desaceleración en una franja sustancial de la producción.

Si bien informó que hay un aumento global del 4,7% de forma anual, en el apartado del gas natural, el Instituto pone el ojo en las compañías cuyo rol viene siendo sustancial para sostener la demanda interna. El Mosconi observa que al desagregar la producción de las principales productoras, que suponen el 77% del total, “se observa que la producción acumulada del último año móvil de YPF, que produce el 30% del gas en Argentina, se presenta prácticamente estancada con un aumento de sólo 0,7% en su producción de los últimos doce meses”.

Indica que PAE, “que representa el 10,5% de la producción total, redujo su producción anual en un 3,9%”. Y también informa que Tecpetrol disminuye paulatinamente su producción luego del despegue de Fortín de Piedra, su área sobre la formación Vaca Muerta.

El organismo sostiene que solo “la producción acumulada de Total Austral incrementó en un 2,5% respecto de igual período del año anterior" (enero).

Al mismo tiempo, señala que “estas tres empresas (YPF, PAE y Total) representan el 66% del total del gas producido y en conjunto aumentaron sólo 0,6% su producción acumulada en los últimos doce meses. Esto indica que el 66% de la producción anual de gas en Argentina se encuentra virtualmente estancada”, dice el Mosconi.

Respecto de Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint, con un peso 12,1% en el total nacional menciona que “aumentó su producción acumulada de los últimos doce meses en 36,9% respecto a igual periodo anterior”. Sin embargo, destaca el organismo, “se observa una muy importante disminución en los niveles mensuales de producción: en noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020, produjo un 31,7%, 25% y 8,5% menos de gas que en iguales meses del año anterior”.

El resto de las empresas, que se ocupan del 22% restante, aumentaron la producción acumulada de los últimos doce meses un 3,8% respecto a igual periodo anterior.

Los datos dan cuenta de la lógica actual del mercado argentino: hoy el principal problema pasa por la necesidad de alcanzar nuevos destinos con el gas, sobre todo para provincias como Neuquén, con el enorme potencial del shale y el tight, el gas de arenas compactas que es parte del sector que más bajó su producción. Tanto es así, que en febrero no hubo fracturas realizadas en este segmento.

El ciclo de consumo interno es redituable para las compañías solo en cuatro meses del año. Los estímulos a la producción, como la resolución nacional 46/17 que subsidia el precio del gas no convencional, provocó un escenario de mayor producción, que también desató un derrumbe de los precios, algo que tensiona los costos de producción en las actuales condiciones de mercado.

Tal como lo adelantó +e en octubre pasado, este escenario también pone en foco la situación de las inversiones en el país, en particular en el shale gas. La curva de producción de los pozos no convencionales puede ser un problema antes de lo pensado. Su rápida de declinación, impone la necesidad de inyectar capital en nuevas perforaciones que sostengan el ritmo de producción, si es que el país no quiere profundizar la veta importadora nuevamente.