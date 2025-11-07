Mario Lavia liderará la Federación de Petroleros durante cuatro años

Mario Lavia estará al frente de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) hasta 2030, tras ser proclamado por unanimidad en el XI Congreso General Electoral realizado el 6 de noviembre en el Camping “13 de Diciembre”, en Glew, partido de Almirante Brown. La jornada reafirmó la unidad sindical y marcó el inicio de un nuevo ciclo para la conducción nacional.

El proceso contó con la fiscalización del inspector de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Diego Tozzetto, quien verificó la participación de los congresales habilitados y del plenario de secretarios generales que representan a los 14 gremios petroleros federados. La Lista Azul y Blanca “Juan Domingo Perón”, presentada por el apoderado Diego Traversi, fue oficializada cumpliendo todos los requisitos legales y estatutarios.

Con el apoyo unánime de los sindicatos de la actividad, Lavia su mandato como secretario general, acompañado por Daniel Venancio Ibarra en la secretaría adjunta. La gestión se extenderá del 1 de junio de 2026 al 31 de mayo de 2030 y buscará reforzar la defensa laboral y federal de los trabajadores petroleros privados en todo el país.

Compromiso con los derechos laborales

Al cierre del encuentro, Lavia destacó que el respaldo obtenido es una demostración de cohesión institucional y compromiso con los derechos laborales. También expresó que la Federación seguirá impulsando mejoras concretas en materia salarial, condiciones de trabajo, salud, servicios sociales y participación sindical dentro de una industria energética estratégica para el país.

“Este Congreso es una muestra del compromiso de los trabajadores y de la fuerza de la unidad sindical”, afirmó ante una multitud de delegados y afiliados. Además, reivindicó el legado de la organización, que este año cumplió 81 años desde su fundación en Avellaneda, donde comenzó a forjarse la estructura que hoy representa a miles de petroleros, gasíferos y trabajadores de biocombustibles en todas las regiones productoras.

Mario Lavia Federación de Petroleros 1

La crisis en Mendoza

En octubre, semanas antes del Congreso General Electoral, la organización tomó una medida excepcional: la suspensión del secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Mendoza, Gabriel Barroso. La decisión fue adoptada por la Comisión Directiva de la Federación con respaldo de todos los gremios y certificación de un escribano público.

Entre los argumentos expuestos, la Federación señaló que Barroso se negó a garantizar la convocatoria a elecciones internas y acumuló denuncias por obstaculizar el normal funcionamiento de la vida institucional. Según el comunicado oficial firmado por Lavia, entonces secretario adjunto, y el tesorero Gabriel Matarazzo, el dirigente mendocino incumplió disposiciones estatutarias fundamentales.

También se apuntó a la falta de acción frente a los despidos en yacimientos convencionales mendocinos. “Uno de los factores que motivó la suspensión fue la pasividad de Barroso y de su sindicato ante cientos y cientos de despidos en su región”, explicaron desde la conducción nacional.

La intervención sumó denuncias por usurpación del sello de la organización, bloqueo de cuentas bancarias y trabas administrativas que comprometían la operatividad del gremio y los servicios para los afiliados. Para la Federación, estos hechos buscaban interferir en el proceso electoral que debía realizarse el 6 de noviembre.

Mayor presencia en la CGT y un rol estratégico hacia el futuro

Más allá de los conflictos internos, la Federación busca fortalecer su posicionamiento dentro del movimiento obrero. Días antes de su elección, Lavia fue designado como representante del sector petrolero privado en el Consejo Directivo Nacional de la CGT, reafirmando la participación activa de la organización en la conducción de la principal central sindical del país.

La FASiPeGyBio ocupará la décimo tercera vocalía en la comisión directiva que integran Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros), con mandato hasta noviembre de 2029.