Figueroa en Houston: "Vaca Muerta impacta en todo el país"

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aseguró que la actividad genera recursos para todas las provincias y destacó beneficios millonarios del RIGI.

El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , expuso este lunes en Houston , Estados Unidos , durante una actividad organizada por la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén ( Fecene ). Allí aseguró que “ Vaca Muerta impacta en todo el país”.

“Impacta en el Impuesto a las Ganancias y el IVA que termina generando la actividad petrolera termina yendo a todas las provincias argentinas. A su vez, hay muchas empresas de otras provincias que generan mucho trabajo que lo terminan poniendo en Vaca Muerta”, explicó el mandatario neuquino.

Por otra parte, Figueroa destacó la decisión del gobierno nacional de implementar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y consideró: “Es un ganar-ganar para muchas partes”.

“Los detractores dicen que tiene un costo fiscal porque se recauda menos. Pero es una mirada muy corta”, indicó y detalló que en el caso de la provincia del Neuquén “genera de coparticipación un menos tres millones y medio, por ejemplo, para estos próximos cuatro años. Pero nos genera más mil millones de dólares entre regalías e Ingresos Brutos en cuanto al incremental de la actividad que vamos a tener”. “Un costo de tres millones y medio, un beneficio de mil millones”, enfatizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2051612187467120961&partner=&hide_thread=false ESTAMOS TODOS LOS SECTORES ALINEADOS PARA QUE VACA MUERTA SEA EXITOSA



Agradezco la invitación a participar del evento organizado por FECENE en la #OTC2026 en Houston. Operadoras, cámaras, empresas, sindicatos y el Estado estamos trabajando en conjunto para hacer crecer no solo a… pic.twitter.com/NTmR5GO1OR — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 5, 2026

"Vaca Muerta no termina en Neuquén"

Además, recalcó que el Gobierno nacional “también tiene un beneficio, porque libera -de alguna forma- cerca de 900 millones. Y solo en retenciones sobre el incremental que pueda existir termina recaudando ese dinero, más el incremento de la actividad económica y todos los ratios que, en definitiva, terminan beneficiando no solo a Neuquén sino también al país”.

Figueroa destacó el trabajo de las empresas, del sindicato y del CEO y presidente de YPF, Horacio Marín. “Estamos todos trabajando para hacer realidad lo que durante tanto tiempo muchas generaciones soñaron, que es que la Argentina sea grande”, aseveró.

“Neuquén es un pilar fundamental para poder lograrlo”, aseguró el gobernador y añadió: “Estoy confiado de que lo podemos lograr porque es la primera vez, al menos lo siento así y honestamente lo digo, que todos los actores estamos alineados para que esto resulte exitoso”.

“Hemos entendido que somos socios con la industria y tenemos que ser más eficientes”, dijo y destacó “el nuevo horizonte” que se abre a partir del proyecto para exportar GNL en barcos desde un puerto patagónico. “Eso también nos da un horizonte de inversiones”, dijo.

DLS ARCHER 3 Interferencias, diseño de pozos y aprendizaje técnico marcan la diferencia en Vaca Muerta.

Un motor que impulsa al país

El gobernador indicó que “Neuquén siempre fue ese motorcito que siempre le aportaba al país, pero estaba esperando las condiciones para volar y volar alto”.

Por otra parte, destacó la importancia de la sustentabilidad social. “Nada funciona sin sustentabilidad social y sin cuidado del ambiente”, expresó y recordó: “Nos han entregado un premio por el cuidado del ambiente. Lo hemos logrado entre todos, porque cuando existe una normativa que exige algo, hay otra parte que la cumple”.

“Le agradezco a Fecene y estoy orgulloso de poder trabajar para todos los empresarios neuquinos, para que les vaya bien. Estoy orgulloso de cada uno de los inversores que cree en Neuquén”, señaló Figueroa.

Por último, remarcó: “Vinimos a Estados Unidos para buscar inversores, para que crean en Neuquén y para que sepan que es una provincia seria. Estamos trabajando para que nos vaya bien, que cada uno pueda cumplir los objetivos”.