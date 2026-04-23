Puerto Rosales alcanza un récord histórico con un envío cercano a los 900 mil barriles de Vaca Muerta

El sistema portuario argentino sumó esta semana un nuevo hito en su proceso de expansión exportadora. El Puerto Rosales registró el mayor embarque de crudo de su historia reciente, con una operación que rozó los 900 mil barriles de petróleo proveniente de Vaca Muerta.

El buque tanque Maran Helios , de bandera griega y de 274,09 metros de eslora total, cargó un total de 142.000 metros cúbicos de crudo en el nuevo muelle operado por OTAMERICA Argentina. La operación se realizó para Vista Energy y tuvo como destino final Indonesia.

Un salto en escala para las exportaciones energéticas

El embarque representa cerca de 893.000 barriles de crudo liviano tipo Medanito, un volumen que evidencia una ampliación en la escala de exportaciones desde el sur de la provincia de Buenos Aieres, de acuerdo con datos difundidos por Argenports.

La magnitud de la carga establece un nuevo máximo operativo para la terminal y también evidencia una mejora en la eficiencia logística del sistema. La oportunidad de concentrar mayores volúmenes en un solo barco permite reducir costos y optimizar los tiempos de exportación, en un contexto de crecimiento sostenido de la producción no convencional.

En esa línea, la operación confirma la creciente proyección internacional del petróleo argentino, con una inserción cada vez más marcada en mercados lejanos.

Maran Helios buque petrolero exportación

El destino del cargamento es un dato clave, ya que Indonesia se presenta como un mercado sobresaliente dentro del proceso de diversificación de exportaciones, en el que Asia viene ganando protagonismo en la demanda mundial de energía.

El antecedente que anticipaba el récord

El nuevo máximo supera una marca alcanzada en noviembre del año pasado. En esa oportunidad, el buque tanque tipo Suezmax “Cap Felix”, de bandera belga, había cargado 140.000 metros cúbicos de petróleo de Vaca Muerta, estableciendo entonces un récord para la terminal.

Ese antecedente ya anticipaba la capacidad operativa creciente del puerto para recibir embarcaciones de gran porte y consolidar su rol dentro de la logística energética, tanto a nivel nacional como internacional.

Infraestructura para sostener el crecimiento

La operación se realizó en el nuevo muelle de OTAMERICA Argentina, una infraestructura que amplía la capacidad para operar buques de gran porte, como los Suezmax, y permite incrementar los volúmenes despachados por escala.

En ese marco, la mejora en la infraestructura portuaria aparece como un elemento fundamental para sostener el aumento de las exportaciones de crudo, en paralelo con el crecimiento de la producción no convencional.

El embarque coincidió con el aniversario número 32 de operaciones de la compañía en Puerto Rosales. Desde la empresa señalaron que el resultado responde a la operatoria sostenida del sistema y al vínculo con las compañías que utilizan la terminal.