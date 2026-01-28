Un buque Suezmax llevará crudo de Vaca Muerta y el Golfo San Jorge rumbo a Estados Unidos

Vaca Muerta y Chubut, juntas en una nueva exportación de petróleo a Estados Unidos.

El petróleo argentino volverá a llegar al mercado de los Estados Unidos mediante una operación de exportación que combina producción no convencional de Vaca Muerta con crudo convencional del sur del país . La maniobra integra dos cuencas clave y pone en evidencia la creciente sofisticación logística del esquema exportador nacional.

El embarque se concretará a través de un buque petrolero de gran porte que unificará cargamentos provenientes de la provincia de Neuquén y de Chubut. Se trata de una exportación marítima que refuerza el posicionamiento del crudo argentino en destinos internacionales de alta demanda.

De acuerdo a información a la que accedió Argenports, la operatoria estará a cargo del buque María, un tanquero de bandera griega clasificado como Suezmax. La nave posee una eslora de 275 metros y se encuentra actualmente operando en la terminal de Puerto Rosales, uno de los principales puntos de salida del petróleo de Vaca Muerta.

En ese puerto bonaerense, el buque está cargando cerca de 100 mil toneladas de crudo Medanito, la variedad liviana y de bajo contenido de azufre que se produce en la formación no convencional neuquina. Finalizada esa etapa, el petrolero continuará su recorrido hacia el sur del país.

La siguiente escala será la monoboya de Caleta Córdova, ubicada en las cercanías de Comodoro Rivadavia. Allí, mediante las instalaciones que opera la empresa Termap, se sumarán aproximadamente 40 mil toneladas de crudo Escalante, proveniente de los yacimientos convencionales de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Fuentes vinculadas a la operación indicaron que, una vez completada la carga total, el buque María iniciará su travesía rumbo a los Estados Unidos con un calado estimado de 15,70 metros. Si bien no fue confirmado oficialmente el destino final, la opción más firme es Hawái, donde la refinería Par Hawaii Refining ya ha recibido petróleo argentino en años recientes.

Suezmax María exportación petróleo 1 María es el suezmax que transportará crudo de Vaca Muerta y convencional de Chubut.

Logística con carga segregada

La viabilidad de esta operación se sustenta en la capacidad técnica del buque para transportar distintos tipos de crudo en forma simultánea. Los petroleros de este tipo cuentan con múltiples tanques independientes que permiten mantener separados productos con diferentes características físico-químicas.

Según su configuración, estas naves pueden disponer de hasta 12 segregaciones, cada una con sistemas propios de carga y descarga. Esta modalidad se volvió cada vez más habitual en las exportaciones argentinas, especialmente en aquellas que integran petróleo de distintas cuencas productivas.

Dos calidades de crudo complementarias

El Medanito se caracteriza por ser un crudo liviano y dulce, con alta gravedad API y bajo contenido de azufre. Es la variedad más demandada del país debido a su elevado rendimiento en la obtención de naftas y destilados livianos, tanto para el mercado interno como para la exportación.

El Escalante, en cambio, presenta una mayor densidad y un contenido de azufre superior. Aunque suele comercializarse con descuentos frente a los crudos livianos, continúa siendo estratégico para sostener la actividad en los yacimientos maduros del Golfo San Jorge y para diversificar la canasta exportadora argentina.

Puerto Rosales Vaca Muerta shale oil Seaways Eagle petróleo exportación (1).jpeg Puerto Rosales es uno de los puntos de salida del crudo de Vaca Muerta.

Un antecedente que marcó el camino

La carga del buque María tiene como antecedente inmediato una operación similar realizada meses atrás en la misma monoboya de Caleta Córdova. En esa oportunidad, el Suezmax Seaways Pecos completó un embarque cercano a las 40 mil toneladas con destino también al mercado estadounidense.

Aquella maniobra combinó crudo Medanito y Escalante, consolidando la experiencia operativa de la terminal patagónica en la atención de buques de gran porte. Desde 2020, la monoboya operada por Termap ya movilizó cerca de 40 millones de toneladas de petróleo, convirtiéndose en un nodo clave de la logística energética nacional.