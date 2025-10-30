MEOPP ART Mutual aprobó su balance anual y alertó sobre maniobras judiciales fraudulentas

Este miércoles se llevó adelante una asamblea en el edificio de la Mutual de Empleados y Obreros de Petroleros Privados (MEOPP) , donde los trabajadores aprobaron por unanimidad la memoria y balance 2024-2025 de su ART , la aseguradora de riesgos del trabajo gestionada por el propio sector. El encuentro tuvo lugar en el auditorio de la entidad, en la ciudad de Neuquén.

El evento estuvo encabezado por el secretario adjunto del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, y primer vocal titular de la ART, Ernesto Inal . También participaron Daniel Andersch , secretario gremial y secretario de la ART Mutual, Celeste Urrutia , secretaria de Turismo, Cultura y Deportes del gremio y tesorera de la entidad, y directivos del gremio.

En el marco de la presentación del balance, el gerente general de la ART, Gonzalo De la Sierra, señaló que la organización logró sostener resultados positivos en un escenario económico desafiante y con una creciente conflictividad en el sistema de riesgos del trabajo. “Hemos demostrado que los trabajadores somos capaces de administrar nuestra propia ART, levantando las banderas de la solidaridad y siendo eficientes en la gestión. Logramos superávit en los principales indicadores financieros y de solvencia, en un contexto nacional de enorme complejidad”, expresó.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.09.54 En una asamblea que colmó el auditorio de la entidad, se aprobó por unanimidad el balance 2024-2025 de MEOPP ART Mutual.

MEOPP ART Mutual: resultados del balance

De acuerdo al informe aprobado, la ART Mutual cubre actualmente a más de 21.000 operarios y a 170 empresas, muchas de ellas vinculadas a Vaca Muerta y su cadena de servicios. Según el análisis, la entidad cerró el período con superávit financiero, de capitales mínimos y de cobertura, respaldada por una cartera de inversiones que supera los $15.000 millones. Sin embargo, desde la organización señalaron que los números muestran algunas tensiones: el resultado operativo fue negativo por el incremento de prestaciones y las mayores indemnizaciones que enfrenta la industria.

En la jornada, Inal destacó el esfuerzo de los equipos técnicos y administrativos y alertó sobre los desafíos a los que se enfrenta el sistema. “Esta fue una lucha de los trabajadores. Nos costó mucho construir esta ART, que nació con una idea de Guillermo Pereyra, y debemos cuidarla. Hay que estar atentos a los ‘caranchos’ que hacen de esto un negocio, aprovechándose de los juicios contra nuestra propia aseguradora”, advirtió.

Por su parte, De la Sierra repasó los ejes de gestión y el acompañamiento al sector en un año marcado por la recesión. “Habíamos empezado el ejercicio económico en un contexto hostil, con una macroeconomía inestable y un proceso de recesión que afectaba muchísimo a la ART Mutual. Con mucho trabajo y dedicación logramos revertir la situación y hoy retomamos un sendero de estabilidad y crecimiento”, expresó.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.09.53 (1) Durante la presentación, los dirigentes denunciaron maniobras fraudulentas.

El directivo sostuvo además que la aseguradora “nunca dejó de hacer prevención ni de cumplir con sus obligaciones”. Y agregó: “Ser la primera ART mutual de Argentina y en el mundo administrada por los trabajadores es una responsabilidad enorme. Cumplimos con todas las obligaciones económicas y financieras, y alcanzamos superávit en los cuadros técnicos más complejos para una aseguradora en Argentina. Lo que había que corregir, ya se corrigió”.

Próximos desafíos

De la Sierra confirmó que avanzan en investigaciones y acciones penales contra profesionales vinculados a maniobras fraudulentas: “Tenemos casos de reclamos judiciales por 120% de incapacidad, algo absurdo y así mismo firmado por profesionales. Estamos poniendo un punto final a esa actividad ilícita, que estafa a los trabajadores”, afirmó.

“Marcelo Rucci, presidente de la Mutual, y toda la comisión directiva se han puesto al frente de esta lucha y nos han dado instrucciones para avanzar con denuncias contra algunos profesionales que, a costa de los trabajadores, se estaban llenando los bolsillos", completó.

Por último, subrayó la baja de accidentabilidad y el despliegue territorial de las campañas preventivas: “Estuvimos en el campo, en cada delegación, acompañando a los compañeros petroleros con el fin de prevenir accidentes y preservar la calidad de vida en el trabajo de todas las personas”.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.09.54 (1) El encuentro se llevó adelante este miércoles en Neuquén.

"El desafío que sigue es combatir la judicialidad ilícita y continuar en la senda de desarrollo que marcó nuestro secretario general”, indicó.

De cara al futuro, la administración reafirmó su compromiso de sostener una gestión "solidaria, eficiente y transparente", con foco en la prevención y la ampliación de la cobertura en el sector. Al cierre de la asamblea, Inal agregó: “Nada es más importante que la vida”.