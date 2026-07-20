Los precios del petróleo encuentran un techo pese a la guerra: qué pasará con el estrecho de Ormuz

El tránsito de petroleros por el Estrecho de Ormuz comenzó a desacelerarse en medio del recrudecimiento del conflicto. REUTERS/Angus Mordant/File Photo/File Photo

Después de varios días de tensión en Medio Oriente, el mercado petrolero empezó la semana con una señal de cautela. Aunque el conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa escalando y mantiene bajo presión a una de las regiones más sensibles para el abastecimiento mundial de energía, los precios del petróleo dejaron atrás los máximos alcanzados durante la jornada y cerraron prácticamente estables.

El Brent, referencia para gran parte del comercio internacional, llegó a superar los 91 dólares por barril , un nivel que no alcanzaba desde mediados de junio. Sin embargo, hacia el cierre, retrocedía hasta ubicarse cerca de los 88 dólares . El WTI estadounidense siguió un recorrido similar.

El Estrecho de Ormuz es el epicentro del conflicto en Medio Oriente. REUTERS/Hamad I Mohammed

Sin embargo, la situación perdió fuerza cuando comenzó a tomar impulso una posible salida diplomática. Según informó Reuters, mediadores presentaron a Irán una propuesta para establecer un alto el fuego de 10 días que permita reactivar las negociaciones entre ambos países. Pese a esto, el riesgo geopolítico sigue lejos de desaparecer.

El Estrecho de Ormuz vuelve a convertirse en la principal preocupación

Más allá de las negociaciones, la mayor inquietud continúa siendo el Estrecho de Ormuz, el paso marítimo por donde circula alrededor de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo.

La preocupación aumentó después de que los hutíes de Yemen anunciaran un bloqueo naval contra Arabia Saudita, una medida que podría comprometer una porción de las exportaciones de crudo del Golfo.

A eso, se suma una señal que el mercado sigue de cerca: el tráfico marítimo comenzó a desacelerarse. De acuerdo con datos de LSEG, el domingo apenas 4 embarcaciones atravesaron el estrecho, la mitad de las que lo habían hecho apenas un día antes.

El mercado sigue de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre el suministro de petróleo.

El analista de UBS Giovanni Staunovo consideró que el riesgo para la oferta todavía no está completamente reflejado en las cotizaciones. "Si se considera el volumen de petróleo que Arabia Saudita exporta desde el puerto de Yanbu, estamos hablando de cantidades importantes que potencialmente podrían quedar en riesgo", dijo.

"El mercado probablemente esté esperando ver de qué manera intentarán imponer ese bloqueo. Esa puede ser una de las razones por las que la reacción de los precios todavía es limitada, aunque sin dudas representa un nuevo factor que podría endurecer aún más el mercado petrolero", agregó.

Precios del crudo: aumenta la incertidumbre

La empresa griega Dynacom Tankers informó que 2 de los buques que administra fueron alcanzados por proyectiles de origen desconocido mientras navegaban frente a la costa de Omán.

A su vez, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que 2 barcos petroleros sufrieron explosiones y quedaron inmovilizados luego de intentar utilizar una ruta alternativa al sur del Estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, los datos de navegación muestran que, aunque los países del Golfo incrementaron sus exportaciones de petróleo y condensados durante la primera mitad de julio, el flujo de embarcaciones por el corredor comenzó a desacelerarse a medida que aumenta la intensidad de los enfrentamientos.

El mercado espera una definición antes de volver a mover los precios

Los analistas coinciden en que el petróleo ingresó en una etapa de expectativa. Por ahora, la posibilidad de una negociación entre Washington y Teherán evita una nueva crecida de las cotizaciones. Pero cualquier interrupción efectiva del tránsito por Ormuz podría cambiar rápidamente ese escenario.

Desde ANZ señalaron que el mercado ya observa un deterioro en la logística marítima. "La perspectiva sobre la oferta se volvió más negativa. La recuperación que se esperaba en el transporte marítimo prácticamente se frenó y el volumen de buques que atraviesa el Estrecho de Ormuz cayó a niveles de un solo dígito", expresaron.