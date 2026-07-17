Cuáles fueron los países petroleros más perjudicados por el cierre del Estrecho de Ormuz

FOTO DE ARCHIVO- La AIE aumentó su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025 a 1,1 millones de barriles diarios. REUTERS/Angus Mordant/Foto de Archivo

Los números de junio vuelven a mostrar el golpazo que recibieron los países petroleros del Golfo que, lejos de poder aprovechar la suba de precios del crudo , sufrieron enormes caídas al no poder evacuar su producción.

De acuerdo a un informe de la consultora Economía & Energía, Irak fue uno de los países más afectados con una contracción del 58% en sus despachos al pasar de 4,3 millones de barriles a solo 1,8 millones.

En Kuwait el panorama fue todavía peor con una caída del 64%, pero que partió desde un volumen más chico de 2,5 millones de barriles día para promediar ahora por debajo del millón de barriles (900 kbbl/d).

Ranking OPEP: dónde están las mayores reservas probadas de petróleo del planeta

El efecto se repitió en otros pesos pesados como Emiratos Árabes Unidos (-8,9%) y Arabia Saudita (-27,9%), que fue el país que fue el país con mayores pérdidas medidas en volumen (2,56 millones de barriles día).

Curiosamente, Irán que fue el protagonista de este conflicto no se vio tan afectado como sus vecinos y sus envíos cayeron un 13,8%. Probablemente, porque ya venía golpeado por sanciones internacionales.

Qué países aumentaron su producción de petróleo

Por el contrario, entre los ganadores figuró el caso de Venezuela con un aumento del 22% de su producción, Guyana (37% en mayo), Argentina (18% en mayo), Brasil (14,8%), Omán (10%), Argelia (6,5%), Nigeria (4,8%) y Estados Unidos (2,5%).

Qué prevén para el precio del petróleo y del gas

Más allá de la nueva escalada bélica que volvió a disparar los precios a más de 85 dólares por barril, desde Economía & Energía proyectan una baja progresiva de cara a los próximos meses del año.

Tomando las estimaciones de la EIA, el Brent se ubicaría en 69 dólares para fin de año y bajaría a 66 dólares de cara al primer cuatrimestre del 2027. En tanto, los futuros están un poco más arriba con un precio previsto de 81 dólares para fines del 2026.

En gas, el Hnery Hub de los Estados Unidos se mantendría rondando los 4 dólares el MMBTU, el TTF que referencia el GNL europeo seguiría en 18 dólares y el JPK asiático en 19 dólares.