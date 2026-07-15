Estrecho de Ormuz: El peligroso juego de 'barcos fantasma' que dispara el gas

El Estrecho de Ormuz , el corredor marítimo más crítico para el suministro de energía global, atraviesa horas determinantes. Las hostilidades entre Estados Unidos e Irán ingresaron en una fase de máxima alerta que liquidó la efímera tregua firmada el pasado 17 de junio. La consultora Rystad Energy encendió las luces de alarma al confirmar que la estrategia de las petroleras estatales de navegar "en las sombras" ya no ofrece garantías de seguridad para el mercado de GNL .

Durante los últimos meses, los exportadores de la región operaban mediante una táctica silenciosa pero efectiva: desactivar el sistema de identificación automática (AIS, por sus siglas en inglés) de los buques metaneros. Sin embargo, el ataque del 7 de julio contra el navío qatarí Al Rekayyat , de dimensiones Q-Flex, seguido por las embestidas a dos superpetroleros (VLCC) vinculados a los Emiratos Árabes Unidos el 14 de julio, demostró que ningún tránsito de bajo perfil está a salvo de los ataques en la zona.

La reacción de las compañías operadoras resultó inmediata. El monitoreo satelital de Rystad Energy reveló que, tras el incidente del Al Rekayyat, Qatar frenó por completo el despacho de nuevos buques a través del estrecho, mientras que los Emiratos Árabes Unidos completaron un único tránsito bajo estas condiciones de riesgo extremo.

El impacto en las pizarras: Los precios del gas inician su escalada

La pérdida de confianza en la seguridad del estrecho forzó una reconfiguración rápida de las proyecciones financieras. Los mercados comenzaron a internalizar la probabilidad de cortes prolongados en la oferta de energía. Esta situación se tradujo en un salto marcado de las cotizaciones de referencia en los principales centros de consumo del planeta.

Mercado de ReferenciaPrecio al 14 de Julio (USD/MMBtu)Precio Semana Anterior (USD/MMBtu)Variación PorcentualAsia Oriental (Spot Septiembre)18,6016,38+13,5%Europa (TTF Holandés)17,9416,38+9,5%Estados Unidos (Henry Hub)2,883,22-10,5%

El comportamiento del índice TTF de Holanda y del spot asiático refleja la vulnerabilidad europea y asiática a la interrupción de los flujos de Medio Oriente. La cotización en Asia Oriental para entregas en septiembre subió un 13,5% en apenas siete días. La falta de alternativas de transporte rápido obliga a los compradores a convalidar valores más altos ante el temor de un desabastecimiento físico durante el pico estacional.

Clima extremo en Asia y Europa presiona los stocks

La escalada geopolítica coincide con un escenario meteorológico adverso que potencia la demanda de energía. En Asia, las proyecciones de los organismos oficiales anticipan temperaturas extremas. La Agencia Meteorológica de Japón estimó un 70% de probabilidades de que el calor supere los promedios históricos en agosto, mientras que en Corea del Sur la probabilidad mínima de registros elevados se ubica en un 60%.

Por su parte, la ola de calor en Europa amenaza con extenderse hasta fines de agosto, lo que obligará a quemar más gas para la generación de electricidad destinada a refrigeración. Este incremento del consumo doméstico se produce en un contexto de vulnerabilidad para las reservas del viejo continente.

Actualmente, los inventarios de almacenamiento subterráneo en Europa alcanzan los 59.220 millones de metros cúbicos (Bcm), lo que equivale al 51,9% de la capacidad total. Si bien la cifra muestra una mejora respecto a la semana previa, se sitúa un 12,2% por debajo de los niveles registrados en el mismo período de 2025, cuando la ocupación promediaba el 62,3%. La brecha interanual se ensancha semana a semana, exponiendo la fragilidad europea ante eventuales paradas de mantenimiento imprevistas en los yacimientos de Noruega —como las ocurridas en Oseberg y Ormen Lange— o reducciones en el flujo de gas ruso que ingresa por gasoducto.

La paradoja de Henry Hub: Abundancia y caída de precios en EE. UU.

La realidad del mercado norteamericano viaja por un carril totalmente opuesto al de Europa y Asia. Los precios en Henry Hub experimentaron un retroceso y perforaron la barrera de los 3 dólares, cotizando a 2,88 dólares por MMBtu. La flexibilización de los pronósticos de temperatura para la última parte del verano en EE. UU. redujo la expectativa de consumo eléctrico para aire acondicionado, restando presión a la demanda interna de gas.

Adicionalmente, el mercado estadounidense cuenta con un escudo de oferta sólida:

Las reservas de gas en depósitos subterráneos aumentaron a 2.983 Bcf (miles de millones de pies cúbicos).

El nivel actual supera holgadamente el promedio de los últimos cinco años para esta época, fijado en 2.798 Bcf .

Las inyecciones de stock continúan firmes gracias a los niveles récord de la producción doméstica.

Incluso la salida temporal de operación de la planta de licuefacción Freeport LNG —que inició tareas de mantenimiento programado hasta finales de agosto— liberó gas al mercado interno. Los despachos de gas a las terminales de exportación norteamericanas cayeron de 18.180 Bcfd a 17.450 Bcfd, aportando un factor de alivio adicional a los precios locales de Henry Hub, en abierto contraste con la volatilidad extrema que se vive en el resto de los mercados globales.