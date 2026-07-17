Vaca Muerta suma un nuevo perforador de última generación

Vaca Muerta suma más músculo para seguir creciendo. DLS Archer anunció la incorporación del equipo de perforación Súper High Spec DLS-177 a su flota en el shale neuquino. Se trata de una unidad de última generación que integra tecnología MPD - ManagedPressure Drilling .

El objetivo es responder de forma directa al incremento de la demanda de servicios de perforación de alta performance para operaciones no convencionales y amplía su capacidad de brindar soluciones integrales de mayor valor agregado.

Seguir impulsando la industria

Gerardo Molinaro, VP de Land Drilling de DLS Archer, afirmó: "YPF lidera la industria y en DLS Archer estamos para acompañar ese crecimiento. La llegada del DLS-177 refuerza nuestro compromiso con la excelencia operativa y expande nuestra presencia en el mercado no convencional de Vaca Muerta. Con esta unidad súper high spec con capacidades MPD, consolidamos una relación estratégica que transforma la industria y garantiza productividad y seguridad en cada operación”.

La puesta en marcha del perforador DLS-177 fortalecerá el contrato de largo plazo vigente con YPF y consolidará el posicionamiento de DLS Archer como socio estratégico clave para el desarrollo de la industria energética nacional. La alianza entre ambas compañías combina experiencia global y liderazgo local para elevar los estándares de eficiencia, seguridad e innovación en cada pozo.

La llegada del equipo DLS-177 está prevista para el primer trimestre de 2027.

Vaca Muerta suma un nuevo perforador de la mano del convenio de YPF y DLS Archer.

Más equipos para el shale

Hay que recordar que, en marzo, la compañía supervisó en Houston, Estados Unidos, el acondicionamiento de dos equipos de perforación que llegarán a la Argentina en los próximos meses para operar en la Cuenca Neuquina.

La visita tuvo como objetivo seguir de cerca la actualización de los equipos, que forman parte del acuerdo multianual de arrendamiento entre las empresas.

Se trata de dos rigs eléctricos APEX 1500 de 1.500 HP, diseñados para operaciones no convencionales. Los equipos cuentan con top drive de 500 toneladas, sistema de circulación de 7.500 psi y automatización para el manejo de tuberías, características que permiten mejorar la eficiencia y la seguridad en la perforación de pozos horizontales de Vaca Muerta.

La incorporación de estos equipos forma parte del contrato por cinco años que Archer firmó con YPF, valuado en unos US$ 600 millones, para operar siete equipos de perforación con servicios integrados, entre ellos Managed Pressure Drilling (MPD). Esta tecnología permite controlar de manera dinámica la presión del pozo, reducir riesgos operativos y optimizar la perforación en formaciones de baja permeabilidad.

La inversión llega en un contexto de fuerte crecimiento del shale argentino y con una reconfiguración de la estrategia de las empresas de servicio que buscan concentrar sus operaciones en el segmento no convencional y sumarse al Instituto Vaca Muerta para fortalecer la formación técnica.