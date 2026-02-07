La Amarga Chica, la "fábrica" de pozos: conectó 59 en un año y vuela a 87.000 barriles

La Amarga Chica (LACh) cerró 2025 con una certeza que excede la geología: en Vaca Muerta, el socio importa tanto como la roca. El yacimiento, que en octubre llegó a desplazar momentáneamente a Loma Campana del primer campo producto de petróleo en Vaca Muerta, se erige hoy como la prueba de una tesis que gana fuerza en la torre de Puerto Madero. Para YPF, Vista Energy es más que un partner estratégico: es un socio diferencial de la cuenca, capaz de sostener la velocidad crucero que la petrolera nacional pretende para el desarrollo masivo.

En la visión de la conducción de YPF, la firma fundada por Miguel Galuccio aporta agilidad, un valor que escasea entre los grandes jugadores globales. Mientras las operadoras multinacionales —atadas a la burocracia de sus casas matrices y a comités de inversión remotos— suelen dilatar tiempos y moderar riesgos, el eje YPF-Vista funciona con una sincronía de “pares”. La compañía de Galuccio ingresó al bloque en abril de 2025 cuando compró el 50 por ciento que pertenecía a la malaya Petronas.

YPF y Vista comparten la ambición de acelerar los desarrollos, la autonomía para ejecutar decisiones en tiempo real y la solidez de equipos técnicos, capaces de colocar los mejores pozos de la cuenca.

Esa identidad compartida se tradujo en datos duros. La Amarga Chica fue el motor indiscutido de la actividad en 2025 al liderar la conexión de pozos nuevos en toda la formación, con 59 terminaciones. Esta cifra representó el 15% del total de los pozos enganchados de shale oil en el año, superando la performance individual de gigantes como Loma Campana (11%) y Bandurria Sur (12%).

PTC La Amarga Chica YPF Vaca Muerta.jpg La Amarga Chica superó por primera vez a Loma Campana en producción total de petróleo en Vaca Muerta.

Fuerte aumento de la producción

El impacto de esta agresividad operativa es directo. El bloque produce actualmente 87.000 barriles diarios, lo que lo consolida como el segundo mayor productor de crudo no convencional de Argentina, con una participación del 14% sobre la oferta total. Solo Loma Campana, con el 18%, se mantiene por encima en el acumulado anual, aunque la brecha se achica mes a mes.

Con tres equipos de torre de perforación activos de forma permanente y una capacidad de procesamiento de la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) de 24.000 metros cúbicos diarios, equivalentes a 150 mil barriles al día.

La reciente entrada de Vista en Bandurria Sur, tras adquirir la parte de Equinor, confirma que el modelo de La Amarga Chica se expande. YPF se garantiza así un socio con el que habla el mismo idioma, y que apunta a acelerar el crecimiento orgánico de la producción de shale oil. En un mercado donde la ventana de oportunidad es finita, la capacidad técnica para poner el barril en superficie sin demoras se convirtió en el activo más codiciado de la industria.