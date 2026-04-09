Inversiones petroleras en Santa Cruz: Claudio Vidal lanza plan de incentivos y rebaja de regalías

La industria hidrocarburífera de Santa Cruz ingresó este jueves en una nueva etapa de su relación con el Estado provincial. En un contexto de madurez geológica y desafíos logísticos, el gobernador Claudio Vidal reunió a la plana mayor de las operadoras —desde YPF y PAE hasta CGC y Clear Petroleum — para rubricar el programa “Más producción y trabajo”, un esquema de incentivos condicionados que busca, por sobre todas las cosas, que el fierro vuelva a moverse en el campo en una de las cuencas petroleras más castigadas.

El núcleo del acuerdo establece que cualquier beneficio fiscal estará atado a la inversión real , aseguran desde la Gobernación santacruceña. Bajo esta modalidad, el Ministerio de Energía y Minería, conducido por Jaime Álvarez, auditará cada plan de inversión antes de autorizar cualquier adecuación en la alícuota de regalías.

Estuvieron presentes los CEOs y directivos de la totalidad de operadoras petroleras que trabajan en Santa Cruz: Horacio Marín y Lisandro Deleonardis, de YPF; Hugo Eurnekian y Rodrigo Fernández de CGC; Juan Martín Bulgheroni y Horacio García, de Pan American Energy; Ignacio Pedrozo y Cristóbal López, de Clear Petroleum; como así también Jorge Neuss, Juan Neuss y Gustavo Salerno, de Patagonia Resources.

Asistieron además Carlos Gilardone de Quintana Energy; Silvana Chacra de Roch SAU; Pablo Peralta y Eduardo Oliver, por Crown Point; Hugo Rodríguez de Brest; Gustavo Naves y Daniel Varas de Venoil; Miguel Pesce por Petrolera Santa María; Ricardo Andriano por Alpa Ingeniería; Santiago Egurza, de Azruge; y Pedro Martínez Cereijo de Alianza Petrolera

Regalías variables: el incentivo para la producción incremental

El corazón técnico de esta medida reside en la flexibilidad de la carga fiscal según el tipo de yacimiento y el horizonte de producción. Para las áreas maduras de la Cuenca del Golfo San Jorge y la Cuenca Austral, el esquema plantea una alícuota base del 12%, pero abre la puerta a una reducción de hasta 3 puntos porcentuales (llegando al 9%) para la producción convencional. Esta ventana de beneficio tendrá vigencia inicial entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.

Solo podrán acceder a estas condiciones las operadoras que presenten planes de perforaciones adicionales, reactivación de equipos de torre que hoy están ociosos e intervenciones (workovers) en pozos existentes que permitan "arañar" producción en yacimientos con décadas de historia. La provincia exige datos históricos de producción para contrastar qué es base y qué es realmente producción incremental.

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Palermo Aike y el desafío del no convencional

Si bien la urgencia es frenar el declino del convencional, el horizonte de largo plazo está puesto en la roca generadora. Santa Cruz apuesta fuerte a Palermo Aike y a la formación D-129. Para estos proyectos, que requieren una intensidad de capital y tecnología superior —similar al modelo de Vaca Muerta en Neuquén—, el acuerdo establece una alícuota promocional de regalías del 5%.

Este beneficio para el no convencional y offshore tiene un horizonte de hasta 10 años. El objetivo es compensar los mayores costos operativos de una cuenca que todavía está en fase de exploración y desarrollo temprano. El Gobierno provincial entiende que, sin un marco fiscal competitivo, los equipos de perforación seguirán migrando hacia el norte, atraídos por la productividad de la Cuenca Neuquina.

Control estatal y transparencia de datos

Un punto que diferencia esta gestión es la exigencia de información técnica bajo carácter de declaración jurada. Las empresas deben entregar planes de desarrollo detallados y proyecciones económicas que serán analizadas por la Secretaría de Estado de Hidrocarburos. Vidal fue enfático en su discurso: "Lo único que les pido es honrar los acuerdos".

La autoridad de aplicación podrá rechazar propuestas que no cumplan con los criterios de viabilidad o que simplemente intenten reciclar inversiones ya comprometidas anteriormente. El Estado mantiene su rol de árbitro, validando cada etapa de fractura y cada nuevo metro perforado antes de otorgar el beneficio fiscal.

Más allá de los barriles, la prioridad política de Vidal es el sostenimiento del empleo. La reactivación de equipos no solo impacta en la producción, sino que dinamiza a las empresas de servicios regionales —las pymes santacruceñas— que son el pulmón económico de localidades como Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado.